Skolsamordnare till barn och unga i Järva
2026-03-05
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Området barn och unga består från och med 1 januari 2026 av cirka 140 medarbetare inom åtta enheter varav fem enheter avser utredning och uppföljning av barn och unga, två familjevårdsenheter samt en enhet för internt stöd.
Området är en del av avdelningen Individ och familj Järva.
Vi erbjuder
Hos oss har vi ett stort engagemang för de familjer vi jobbar med och för det område vi jobbar i. Att i arbetet få möjlighet att träffa människor från hela världen är både intressant och givande. Vi månar om och stöttar varandra, vi värdesätter också våra olikheter och varierande bakgrunder. Att utveckla verksamheten och hitta nya arbetssätt är något som vi tycker både är roligt och viktigt.
Vi erbjuder dig bland annat friskvårdsbidrag, flexibel arbetstid och möjlighet till semesterväxling. Läs gärna mer om vad Stockholms stad erbjuder här.
Din roll
Järva stadsdelsförvaltning hade tidigare tillsammans med utbildningsförvaltningen och fem av stadens stadsdelsförvaltningar ett projekt för att stötta placerade barn och ungas skolgång. Projektet är nu avslutat och arbetet implementerat. Placerade barn och unga är en utsatt grupp och har ofta sämre skolresultat jämfört med andra barn. Samtidigt vet vi att skolan är den allra viktigaste skyddsfaktorn för att det ska gå bra för barn och unga senare i livet.
Som skolsamordnare i Järva kommer du att arbeta med barn och unga som är placerade på HVB-hem, särskilda ungdomshem (§ 12 hem), skyddade boenden, i stödboenden samt i så kallade behandlingsfamiljer.
I skolsamordnarens arbetsuppgifter ingår bland annat:
Ansvar för och operativt stöd till socialsekreterare i frågor rörande skolgången och förutsättningar för skolgång
Säkerställa att den planering som parterna kommit överens om gällande barnet eller den unges skolgång genomförs
Dokumentation kring skolfrågor direkt i barnets eller den unges akt, inför omprövningar/ överväganden och i vissa fall utredningar enligt 14 kap 2§
Förberedelser och genomföra ev. skolbyten enligt stadens rutiner
Sprida kunskap om skolfrågor internt på området Barn- och unga genom att tex erbjuda drop-in tider, planera och genomföra "Skolverkstad" med mera
Som skolsamordnare kommer du även att tillhöra en grupp med övriga skolsamordnare i staden och delta på erfarenhetsutbyten
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Socionomexamen
Minst två års erfarenhet av arbete med myndighetsutövning inom barn och unga
Utbildning i, och erfarenhet av arbete med stöd av BBIC
Mycket god kommunikationsförmåga i både tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du:
Utöver arbete inom socialtjänstens myndighetsutövning har erfarenhet av arbete inom skolan
Har arbetat med placeringar inom socialtjänsten
Har erfarenhet av arbete vid institution, stödboende eller av arbete med stöd till så kallade behandlingsfamiljer
Har erfarenhet av att arbeta som skolsamordnare
Som person är du drivande och har lätt för att samarbeta. Du ska vara bekväm i att tillsammans med de andra skolsamordnarna driva skolfrågan framåt och kunna arbeta självständigt. Du har också förmågan att hantera flera parallella processer och kan vara flexibel i dina arbetsuppgifter. Att organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt är något som är självklart för dig.
Vid rekryteringen kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Järva stadsdelsförvaltning!
Välkommen till Järva stadsdelsförvaltning!

För att möta dagens och framtidens utmaningar bildades Järva stadsdelsförvaltning 2023. I vår stadsdelsförvaltning utvecklar vi stöd och service med fokus på alla Järvabor. Våra verksamheter präglas av samarbete, mod, empati och respektfullt bemötande. Vi eftersträvar öppen kommunikation och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet. Vi hoppas att du som söker vill utvecklas tillsammans med oss.
kan du läsa mer om Järva stadsdelsförvaltning. Ersättning
