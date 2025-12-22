Skolsamordnare för placerade barn och unga (vikariat) till Hägersten-Älvsjö
2025-12-22
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Hägersten-Älvsjö är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad med cirka 3000 medarbetare. I dag är vi ett av stadens största stadsdelsområden med ca 130 000 invånare. I Hägersten-Älvsjö har du nära till staden, kommunikationer och naturen. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med möjligheter för dig att utvecklas i din roll.
Välkommen till oss
Vi söker nu en skolsamordnare för placerade barn och unga till ungdomsenheten för ett föräldravikariat, som vill vara med och bidra till att varje barn och ungdom får bästa möjliga förutsättningar för en stabil och framgångsrik skolgång.
Ungdomsenheten ingår i verksamhetsområde barn, unga och familj där även Mottagningsenheten, Barnenheten, Barn- och ungdomsenheten, Familjestödsenheten samt Familjehemsenheten ingår. Verksamhetsområdet består av totalt sex enheter.
Enheten består av fyra grupper; en utredargrupp, ett placeringsteam ett uppföljningsteam och ett SIG-team som arbetar med normbrytande beteende. Vi har precis genomfört en viktig verksamhetsförändring som har medfört att arbetsledningen är ännu närmare och mer tillgänglig. Tillsammans satsar vi nu framåt och hjälps åt att skapa en socialtjänst som är modern, präglas av hög kvalitet och går i linje med nya socialtjänstlagen.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig
möjlighet att arbeta för en av Sveriges största arbetsgivare
extern handledning. Vi lägger stor vikt vid din introduktion och du får stöd främst av din enhetschef och närmsta kollega.
friskvårdsbidrag, flextid, sommartid och semesterväxling
läs mer om våra förmåner här.
Din roll
Som skolsamordnare hos oss kommer du tillhöra placeringsteamet som består av nio socialsekreterare och två skolsamordnare. I tjänsten samarbetar du nära barnet eller den unga, vårdnadshavare och ansvarig socialsekreterare. Du samordnar frågor som rör barnets skolgång och dess förutsättningar och bidrar aktivt i val av placeringsalternativ med fokus på skolans kvalitet och kontinuitet. Du får en god överblick över stadens placeringsalternativ och skolmiljöer och blir en viktig kunskapsbärare inom området. Du är också ett viktigt bollplank för socialsekreterarna och finns till för hela verksamhetsområdet. Resor ingår i tjänsten.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av
följa upp skolgången och samordna skolbyten
ärendehantering och kunskapsspridning inom enheten
uppföljning och dokumentation av ditt arbete
förbereda och hålla presentationer av olika slag.
Vi är ett litet men engagerat team som stöttar varandra i vardagen. Hos oss får du både frihet och stöd i ditt arbete, och vi värdesätter att skratta tillsammans även när arbetet är krävande. Du kommer rapportera direkt till enhetschefen.
Din kompetens och erfarenhet
Vi ser att du har
socionomexamen
aktuell erfarenhet av arbete i verksamhet inom barn och unga i en samordnande roll
god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du
erfarenhet av myndighetsutövning
B-körkort
Vi lägger stor vikt vid nedan personliga egenskaper.
Då du kommer ha många kontaktytor både internt och externt, har du en förmåga att skapa goda och förtroendefulla relationer och bidrar till ett gott samarbete. Du är öppen, har ett inkluderande förhållningssätt, är lyhörd i mötet med andra. Vidare tar du initiativ, arbetar målmedvetet och driver processer framåt med engagemang. Sist men inte minst är du flexibel, du anpassar dig snabbt till förändrade förutsättningar och hittar lösningar även när situationer skiftar.Publiceringsdatum2025-12-22Övrig information
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande.
Vi rekryterar utan personligt brev för att stärka fokus på kompetens och erfarenhet för denna roll. När du skickar in din ansökan får du svara på ett antal frågor. När vi bedömer din ansökan utgår vi från ditt CV och de frågor som du har besvarat. Efter sista ansökningsdag går vi igenom alla ansökningar. Vid eventuell slutintervju behöver du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Detta är ett vikariat med start så snart som möjligt och ett år framåt med möjlighet till förlängning.
Läs gärna mer om Stockholms stad som arbetsgivare här.
Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
