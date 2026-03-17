Skolresurs till anpassad grundskola i Ryd
Tingsryds kommun, Bildningsförvaltningen / Barnskötarjobb / Tingsryd Visa alla barnskötarjobb i Tingsryd
2026-03-17
, Lessebo
, Emmaboda
, Växjö
, Karlshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tingsryds kommun, Bildningsförvaltningen i Tingsryd
I Tingsryds kommun vill vi att du känner dig välkommen och delaktig. Vi alla tar ansvar, är engagerade och visar respekt.
Vi är den lilla kommunen med de stora möjligheterna. Där vi genom våra 1200 medarbetare ständigt utvecklas och trivs. Vi som arbetar inom kommunen gör skillnad och påverkar människors vardag. Vi ansvarar för att barn lär sig läsa och skriva och att människor får en god och trygg omsorg.
Vi arbetar också med att skapa förutsättningar för att det byggs hus, att vi har bra vägar, rent vatten och en fin miljö. Hos oss får du Sveriges viktigaste jobb!
Vill du ha ett jobb där du är med och utvecklar vår kommun tillsammans med oss?
Välkommen till Tingsryds kommun!

Arbetsuppgifter
Vill du göra verklig skillnad varje dag?
Vi söker nu 3 engagerade skolresurser som vill vara med och utveckla vår växande verksamhet inom anpassad grundskola i Ryd. På anpassad grundskola i Ryd har vi elever som läser anpassad grundskolas läroplan, merparten läser inriktning ämnesområde. Skolan har elever från årskurs 1 tom 9 och är kommunens enda anpassade grundskola, inriktning ämnesområde.
Hos oss blir du en del av ett arbetslag som arbetar målmedvetet och professionellt för att ge alla elever bästa möjliga förutsättningar att lyckas.
Som skolresurs har du en central roll i elevernas skoldag och du är medveten om läroplanen och andra styrdokument som styr vårt uppdrag i anpassad grundskola. Arbetet kräver pedagogisk skicklighet, kreativitet och lyhördhet, där du anpassar pedagogik, material och bemötande efter elevernas individuella behov. Du arbetar tätt tillsammans med lärare och andra skolresurser i ett team runt en klass med 4-6 st elever. Alla elever har intellektuell funktionsnedsättning men många har även fler diagnoser som t.ex. autism och/eller ADHD.
I ditt dagliga arbete stöttar du eleverna både i undervisningssituationen och i omsorgsmoment, såsom vid aktivitetsövergångar, raster och relationsskapande aktiviteter. Du bidrar till trygghet, struktur och glädje viktiga delar för att eleverna ska utvecklas i sitt lärande och må bra.
Vår anpassade grundskola växer, och du får en unik möjlighet att påverka hur verksamheten utvecklas framåt. Tillsammans med kollegor och ledning bygger vi en skola som håller hög kvalitet och vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Arbetslaget har regelbunden handledning varannan vecka tillsammans med specialpedagog och rektor för att stärka arbetssätt och gemensam kompetens. Varannan vecka har arbetslagen arbetslagsträff där lärare & skolresurser ses för att planera & strukturera för bästa förutsättningarna för eleverna i klassen.
De 3 nya tjänsterna vi söker är på 100% där ca 70% av tjänsten är i skolan och ca 30% är på fritidshemmet Regnbågen.
Arbetstiderna på fritidshemmet varierar utifrån elevernas vistelsetid men öppning av fritidshemmet är ca kl 6 samt stängning ca kl 17.15.
Varje läsår får du som medarbetare kompetensutveckling på våra stängningsdagar samt regelbundet på handledning. Du får även arbetskläder i form av jacka och byxa att använda vid utomhuspedagogik och raster för eleverna.Kvalifikationer
För att trivas och lyckas i rollen behöver du vara:
• Trygg, stabil och stresstålig, med förmåga att behålla lugn och gott humör även i utmanande situationer.
• Empatisk och lyhörd, med lätthet att sätta dig in i andras perspektiv och skapa goda relationer.
• Samarbetsorienterad och lösningsfokuserad, där du arbetar prestigelöst mot gemensamma mål alltid med elevens bästa i fokus.
Vi ser gärna att du är en aktiv person som gillar fysiska aktiviteter och rörelse då detta är en stor del i anpassad grundskolas läroplan. Vi eftersträvar en jämn könsfördelning på vår arbetsplats och tror att mångfald berikar arbetsplatsen.
Att du har goda kunskaper och erfarenhet av att arbeta med olika typer av kommunikationsstöd (tex, bildstöd, tecken som stöd, pratkartor, TD Snap) är meriterande eftersom de är viktiga verktyg för våra elever.
Utbildningar som t.ex. socialpedagog, stödassistent och/eller elevassistent är fördelaktiga.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning behöver du visa ett utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret,
använd dig av blanketten som heter "arbete inom skola eller förskola". Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C313263". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tingsryds kommun
(org.nr 212000-0621) Arbetsplats
Tingsryds kommun, Bildningsförvaltningen Kontakt
Rektor Anpassad grundskola
Ida Karlsson Ida.karlsson2@tingsryd.se 0459-38609 Jobbnummer
9803027