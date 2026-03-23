Skolpsykologer till central Barn- och elevhälsa i Härryda kommun
Din arbetsplats
Är du leg. psykolog och vill arbeta i skola med hälsofrämjande och förebyggande insatser på individ-, grupp- och organisationsnivå? Vill du jobba med kompetenta och härliga kollegor och ha en närvarande chef? Då ska du söka dig till oss! Du och dina kollegor här arbetar tillsammans med pedagoger och andra elevhälsoprofessioner för att alla elever ska må bra, trivas i skolan och fullfölja sina studier. Som skolpsykolog står du för den psykologiska kompetensen i elevhälsan på de skolor där du har dina uppdrag. Här får du goda förutsättningar att arbeta med evidensbaserade metoder och bidra till bättre hälsa och lärande för kommunens elever. Du samarbetar tätt och tvärprofessionellt med medlemmarna i dina elevhälsoteam som en del av den samlade elevhälsan på respektive skola. Hos oss blir du en del av en ambitiös och utvecklingsorienterad enhet, som förutom Psykologteamet består av två andra team: Logopedteamet och Närvaroteamet. Enheten är centralt organiserad med gemensamma kontorslokaler att utgå ifrån och det mesta arbetet sker ute på skolorna i direkt samarbete med lärare, elevhälsoteam och rektorer. Här jobbar du och dina kollegor med att stödja verksamheterna med spetskompetenser inom barn- och elevhälsa. Enheten präglas av hög kompetens, systematik och utvecklingsanda med elevernas och verksamheternas behov i fokus. Vi utökar nu enheten med ytterligare psykolog, täcker upp för psykologer som fått andra uppdrag och behöver eventuellt även ytterligare ett vikariat för en medarbetare som studerar.
Härryda kommun består av orterna Mölnlycke, Landvetter, Härryda, Hindås, Rävlanda och Hällingsjö. Från centrala Göteborg till centralorten Mölnlycke är det tio minuters bilfärd och du tar dig hit på 15 minuter med buss från Korsvägen. Kommunen har ca 40 000 invånare. Närheten till både natur och storstad lockar många att bosätta sig här. Kommunen har stor inflyttning av barnfamiljer och är en barnvänlig och expansiv del av Göteborgsregionen. I den kommunala förvaltningen arbetar ca 2 700 personer.
Ditt uppdrag
Som skolpsykolog ingår du i en central barn- och elevhälsa och arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Tillsammans med lärare, rektorer och elevhälsokollegor identifierar du behov samt planerar, genomför och utvärderar insatser utifrån din psykologiska kompetens. Arbetet görs på individ-, grupp- och organisationsnivå, utifrån verksamheternas behov.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:· Handledning och konsultation med observationer av elever och lärmiljöer.· Tvärprofessionellt samarbete med barn- och elevhälsans övriga professioner, rektorer och lärare, för att främja hälsa och lärande och förebygga skolrelaterade problem.· Kompetensutveckling till pedagogisk personal.· Skolpsykologiska bedömningar och utredningar för att identifiera elevers behov och bidra till ett mer gynnsamt individuellt stöd för elever i svårigheter.· Att bidra till implementeringen av evidensbaserade och evidensinformerade metoder och arbetssätt (exempelvis metoder och insatser utifrån positivt beteendestöd/TBA och undervisning på kognitionsvetenskaplig grund).
Det kan även ingå att genomföra individuella stödinsatser med elever, exempelvis vid problematisk skolfrånvaro eller skolrelaterade psykiska problem. Du dokumenterar dina individinsatser enligt hälso- och sjukvårdslagstiftningarna i journalsystemet Prorenata. Rektorerna leder elevhälsoarbetet på skolorna och du kommer samarbeta tätt med skolornas personal och andra elevhälsoprofessioner.
Psykologteamet träffas varje vecka för gemensamt arbete kring verksamhets-, utvecklings- och patientsäkerhetsfrågor. Psykologiskt ledningsansvarig (PLA) har som uppdrag att leda och vara ett stöd i arbetet med processer och rutiner avseende hälso- och sjukvårdsinsatser. Här får du ingå i ett team med såväl erfarna som nyare psykologkollegor. Här får du göra skillnad, ha roligt och utvecklas!
Det här krävs för tjänsten
Vi söker dig som:· Är legitimerad psykolog eller blir legitimerad psykolog innan tillträde på tjänsten.
Det är meriterande med:· Erfarenhet som skolpsykolog, psykolog i barn- och ungdomspsykiatri, barn- och ungdomshabilitering eller primärvård för barn och unga (t.ex. ungas psykiska hälsa).· Erfarenhet som psykolog inom arbets- och organisationspsykologisk verksamhet.· God kompetens i KBT, TBA, positivt beteendestöd och pedagogisk psykologi.· Instruktörsutbildning i YAM och PAX i skolan.
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Du passar bra hos oss om du:· Är trygg i din yrkesroll och självständigt kan driva ditt arbete framåt.· Har god förmåga att samarbeta med andra och kan översätta dina yrkesspecifika kunskaper på ett sätt som andra professioner förstår.· Drivs av att utvecklas, lära dig nytt och av att hjälpa andra att utvecklas.· Tycker om att ha omväxlande arbetsuppgifter, samarbeta mycket med andra och hantera komplexa problem.· Har god förmåga att analysera behov, formulera mål och kan strukturera ditt arbete på ett systematiskt sätt.
Vad vi erbjuder dig
• Du får ett generöst friskvårdsbidrag på 3000kr.· Du får arbeta i en kommun med hög ambitionsnivå och välfungerande skolor.· Du får utvecklas både på kortare och längre sikt genom goda möjligheter till intern och extern kompetensutveckling.· Regelbunden handledning.· Du får en närvarande och engagerad chef och goda möjligheter till kollegialt stöd av erfarna, drivna och kompetenta kollegor.· Tjänsten erbjuder stora möjligheter till flexibilitet utifrån kommunens riktlinjer och verksamheternas behov, exempelvis genom ett uppskattat flexavtal. · Läs mer på vår hemsida om vad vi erbjuder dig. (https://www.harryda.se/arbete/arbetaiharrydakommun/detharerbjudervidig.4.4bd770a51817ff14fcd13400.html)
Övrig information
Ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter skicka ansökan i pappersform till: Härryda kommun, Personalfunktionen, Sofia Götberg,435 80 Mölnlycke.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C314353". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härryda kommun
(org.nr 212000-1264) Kontakt
Enhetschef
Gustav Jonsson gustav.jonsson@harryda.se 031-724 68 79
