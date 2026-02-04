Skolpsykolog till tre F-6-skolor i Bromma
2026-02-04
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Adolfsbergsskolan, Beckombergaskolan och Mariehällsskolan är tre välfungerande F-6-skolor i Bromma.
Adolfsbergs- och Mariehällsskolan ligger på nära avstånd från varandra i området Mariehäll/Annedal och till Beckombergaskolan tar du dig enkelt och snabbt med kommunala kommunikationer från Mariehäll.
Vi söker nu en skolpsykolog på 80% där tjänsten fördelas 40/20/20 mellan de tre skolenheterna. Det kommer finnas möjlighet till viss flexibilitet gällande hur arbetstiden förläggs på skolorna.
Här kan du läsa mer om oss:
Adolfsbergsskolan, F-6 - Stockholms stad
Beckombergaskolan, F-6 - Stockholms stad
Mariehällsskolan, F-6 - Stockholms stad
Din roll
Som skolpsykolog är du en viktig del i skolans elevhälsoteam tillsammans med rektor och övriga professioner. Elevhälsoteamets huvudsakliga uppdrag är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att skapa en skolmiljö som är bra för elevernas lärande, utveckling och hälsa.
Du tillför du psykologisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete. På uppdrag av rektor genomför du psykologiska utredningar, diagnostik och observationer av elever, grupper och organisation.
Du bidrar med:
psykologisk kunskap kring skydds- och riskfaktorer för elevers hälsa, lärande och utveckling, till exempel genom utbildning kring psykisk hälsa och ohälsa.
psykologisk kompetens i elevhälsoteamens arbete och utvecklingsarbete på samtliga tre skolenheter
handledning och konsultation till skolans personal i frågor där psykologisk kompetens är nödvändig.
stödjande samtal till elever och konsultativa insatser till vårdnadshavare
Du bistår med din kompetens vid skolans kris- och katastrofhantering och ger handledning och stöd till skolledningen i frågor som rör organisation, grupper, resurser och hantering av enskilda elevärenden. Du bidrar med struktur, problemanalys och helhetssyn i det salutogena elevhälsoarbetet.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som är legitimerad psykolog och har kunskap och erfarenhet av arbete med barn.
Det är en meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta som skolpsykolog, god kännedom om skolans organisation och styrdokument, samt kunskap om för skolan relevanta lagar och förordningar.
För att lyckas i rollen som skolpsykolog krävs att du:
har en mycket god analytisk förmåga, tar egna initiativ och tillämpar ett evidensbaserat och systematiskt arbetssätt.
kan arbeta självständigt såväl som tillsammans med kollegor, elever och vårdnadshavare
har mycket god organisationsförmåga
är relationsskapande och förtroendeingivande
har erfarenhet av utredning och handledning
har god insyn i grupprocesser och kan hantera kriser och konflikter
kan uttrycka dig professionellt och tydligt på svenska i tal och skrift
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder:
Friskvårdsbidrag
Möjlighet till semesterväxling
Kompetensutveckling genom stadens nätverk för skolpsykologer
Professionsstöd från Enheten för elevhälsa
Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
