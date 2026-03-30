Skolpsykolog till skolsociala teamet Skärholmen, projektanställning
2026-03-30
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
I rollen som skolpsykolog får du en central roll i att både bedöma och stötta elever, samtidigt som du samordnar teamet för att säkerställa att varje elev får rätt stöd.
Du arbetar nära skolpersonal, vårdnadshavare och andra professioner för att skapa en trygg och inkluderande skolmiljö.
Nu söker vi dig som vill vara med och forma arbetet i den fortsatta utvecklingen av vårt dynamiska skolsociala team.
Välkommen till oss
Skolsociala team är ett samarbete mellan socialtjänst och skola för att hjälpa elever i F-9 med lång eller upprepad skolfrånvaro. Målet är att öka elevens närvaro och måluppfyllelse genom stöd till både elev och vårdnadshavare. Teamet består av psykolog, specialpedagog, skolsocionomer och/eller familjebehandlare, som tillsammans med skolans elevhälsa ger anpassat stöd utifrån varje elevs behov. Insatserna kan ske hemma, i skolan eller på annan plats, och anpassas efter elevens situation. Medarbetare får extern handledning och deltar i erfarenhetsutbyten för att utveckla arbetet.
Din placering är på Slättgårdsskolan som är en F-9 skola med cirka 540 elever. Du har nära samverkan med Skärholmens övriga kommunala grundskolor.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett stimulerande, utmanande och samhällsviktigt uppdrag, där du arbetar för en av Sveriges största arbetsgivare och gör skillnad på riktigt. Det är ett utvecklande och lärorikt arbete med kompetenta kollegor och goda möjligheter till kompetensutveckling. Du ingår i utbildningsinsatser och nätverk för övriga skolpsykologer i staden. Du har goda villkor, exempelvis semesterväxling och friskvårdsbidrag på 3000 kr/år. Läs mer om Stockholms stads förmåner här
Din roll
I rollen som skolpsykolog ingår följande arbetsuppgifter:
samtalsstöd till elev och/eller anhöriga, exempelvis för att ge kunskap om psykisk hälsa
bedömning inför eventuell remiss till vården
utredning vid misstanke om intellektuell funktionsnedsättning
psykologbedömning som underlag för särskilt stöd i skolan
råd och stöd till skolpersonal
samarbete med vården, exempelvis genom gemensam planering (SIP)
bidra med psykologisk kunskap i det dagliga teamarbetet.
I det samordnande uppdraget ingår:
ansvara för funktionsbrevlådan, med stöd av specialpedagog vid behov
planera och leda teammöten om ärenden och verksamhet
samordna arbetet i pågående ärenden och se till att viktiga beslut fattas
lyfta utvecklingsbehov och förslag på ändrade arbetssätt till styrgruppen.
Din kompetens och erfarenhet
För den här tjänsten krävs det att du har
psykologlegitimation
erfarenhet av arbete som skolpsykolog
god kännedom om lagstiftning som rör skolpsykologens arbete
erfarenhet av att utföra psykologutredning med barn och ungdomar
goda kunskaper inom NPF
erfarenhet av att coacha/handleda kollegor
erfarenhet av att samverka med andra professioner inom skola/socialtjänst
erfarenhet av att samverka med andra huvudmän som finns runt målgruppen, till exempel barn- och ungdomspsykiatri och habilitering.
Det är meriterande om du har
erfarenhet av att arbeta i tvärprofessionellt
erfarenhet av ledarskap och arbete på organisationsnivå.
Rollen som skolpsykolog ställer höga krav på självständighet, professionalism och god organisatorisk förmåga. Du har en viktig roll i att strukturera, planera och prioritera arbetet i teamet samt bidra till en fungerande helhet mellan olika professioner och funktioner. Du har god förmåga att med lyhördhet och empati bygga professionella relationer med elever, vårdnadshavare, kollegor och externa samarbetspartners.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper, motivation och engagemang för tjänsten.
Det är en projektanställning med semestertjänst. Heltid till och med juni 2027.
I uppdraget ingår periodvis att viss arbetstid förläggs till tidiga morgnar och kvällar.
I rekryteringsprocessen kommer det ställas krav på att kunna uppvisa psykologlegitimation innan intervju. Arbetspsykologiska tester kommer att användas inför första intervju.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1294".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Stefan Eriksson, rektor stefan.2.eriksson@edu.stockholm.se 08-50824306
9825909