Skolpsykolog till Haninge kommuns grundskolor
2026-01-07
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Vikarierande skolpsykolog till Haninge kommun med tillträde så snart som möjligt.
Välkommen att utvecklas med oss i Haninge kommun!
Ditt uppdrag:
Du arbetar som skolpsykolog på Vikingaskolan, Brandbergsskolan och på skärgårdsskolorna med Dalarö skola som utgångspunkt för skärgården. Som skolpsykolog ska du tillsammans med skolornas elevhälsoteam undanröja hinder för lärande och utveckla metoder för att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Du arbetar på individ-, grupp- och organisationsnivå genom bland annat föreläsningar, observationer, konsultationer till skolpersonal och utredningar med frågeställning intellektuell funktionsnedsättning. Du deltar regelbundet i skolornas elevhälsomöten varifrån du får dina uppdrag. Du har rektor på Vikingaskolan som närmaste chef men har tillgång till professionsstöd av skolpsykolog med psykologiskt ledningsansvar samt verksamhetschef för enheten för barn och elevhälsa. Du får kontinuerligt stöd i professionsforum och i handledning gemensamt med kommunens övriga skolpsykologer.
Det här söker vi hos dig:
- Du är legitimerad psykolog
Vi söker dig som tycker att skolan har en avgörande betydelse för elevers framtid, som känner starkt för vikten av lärande och utbildning och som tycker att skolan är en av de viktigaste arenorna att arbeta inom. Du kan ta egna initiativ och har lätt för att samarbeta och bygga relation till dem du träffar. Du har mycket god kommunikativ förmåga i både tal och skrift och kan tydligt förmedla psykologisk kunskap till andra professioner. Vi ser fram emot att höra vad du kan och vill bidra med.
Meriterande:
- Tidigare arbete som skolpsykolog eller med barn och unga
- Erfarenhet av dokumentation i journalsystemet Prorenata
Det här kan vi erbjuda dig:
Ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar i den viktigaste av alla arenor. Två av skolorna ligger i närhet till Haninge centrum samt till Handens pendeltågsstation, endast 20 minuter från Söder.
Vikariat med tillträde så snart som möjligt, till 2026-06-30 med möjlighet till förlängning. Intervjuer sker löpande och att tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått utKontakt
Rektor Vikingaskolan, Petra Ek: 08-606 87 31
Skolpsykolog med psykologiskt ledningsansvar, Paulina Persson: 08-606 70 33
För facklig representant, kontakta växeln: 08-606 70 00
Välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering.
Sista dag att ansöka är 2026-01-23
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haninge kommun
Utbildningsförvaltningen, Grundskolan, Vikingaskolan Jobbnummer
