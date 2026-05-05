Skolpsykolog till elevhälsan i Stenungsund - gymnasiet
2026-05-05
Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 28 030 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten.
Stenungsund värnar barns och ungas rättigheter och arbetar för att skapa en trygg och utvecklande uppväxtmiljö för alla barn och unga. Med fokus på utbildning, delaktighet och framtidsförberedelse erbjuder vi en stimulerande miljö för elever såväl som medarbetare.
Den centrala barn- och elevhälsan organiserar kommunens lagstadgade elevhälsoprofessioner. Här ingår även studie- och yrkesvägledare, logoped, skolsociala team samt flexibla stödinsatser. Skolpsykologsprofessionen har uppdrag inom förskola, grundskola och gymnasium. Arbetet sker i nära samverkan med skolor, personal och elever med fokus på tillgängliga lärmiljöer och positiva lärandeidentiteter.
Barn och elevhälsan är uppdelad i fyra skolområden med respektive enhetschef. Din arbetsplats är i första hand på gymnasiet, där du arbetar i elevhälsoteam tillsammans med rektorer som arbetsledare. Du ingår även i ett centralt psykologteam med sex engagerade kollegor och bidrar i utvecklings- och förbättringsarbete på både skolenhets- och professionsnivå.
Arbetsuppgifter
Vi söker nu en skolpsykolog till elevhälsan med huvudsaklig placering på gymnasiet.
Som skolpsykolog bidrar du med psykologisk kompetens i gymnasieskolans samlade elevhälsoarbete. Arbetet har tydlig tyngdpunkt på förebyggande och främjande insatser samt på insatser på organisations- och gruppnivå, men omfattar även åtgärdande arbete inom skolans uppdrag. Du arbetar med ungdomar i övre tonåren och möter bland annat frågor som rör skolnärvaro, motivation, anpassningar i lärmiljön. Skolpsykologens uppdrag är att bevaka sambandet mellan organisation, lärmiljö och elevens förutsättningar.
Du arbetar på individ-, grupp- och organisationsnivå och är en naturlig del av gymnasiets elevhälsoteam.
Ditt uppdrag kommer att inkludera:
* Samarbeta med lärare, rektorer och elevhälsoteamets övriga professioner i ett hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande elevhälsoarbete.
* Bidra med det psykologiska perspektivet i tvärprofessionella mötesform och samverka med hälso- och sjukvård samt socialtjänst vid behov.
* Genomföra skolrelaterade bedömningar av elevers behov och göra utredningar gällande skolform.
* I övrigt arbeta utifrån uppdragsbeskrivning samt utifrån lokala och nationella styrdokument som reglerar verksamheterna och professionsutövningen.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Är legitimerad psykolog
* Har erfarenhet av arbete med barn och unga, gärna med ungdomar i gymnasieålder
* Är trygg i din professionella roll och har god förmåga att samarbeta då du ofta ingår i tvärprofessionella team och samverkar med både personal, elever och föräldrar för att hitta de bästa lösningarna
* Du har goda kunskaper eller vill utvecklas inom de kunskapsområden som är centrala för skolpsykologens arbete.
* Du är lösningsorienterad och omvandlar utmaningar till konstruktiva insatser som gör skillnad för eleverna
Erfarenhet av skolpsykologiskt arbete och psykologiska utredningar är meriterande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
* Ett utvecklande uppdrag i en ambitiös skolkommun som satsar på kvalité och utveckling.
* Du blir en del av skolpsykologgrupp med gott kollegialt stöd och gott klimat.
* Extern handledning en gång i månaden i professionsgruppen.
* Mentorskap av erfaren kollega
B-körkort är ett krav.
Legitimation som psykolog ska uppvisas vid intervju, före anställning gör vi en legitimationskontroll.
Utdrag ur belastningsregister krävs före anställning.
Intervjuer planeras att hållas på förmiddagen 1/6 och 9/6.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C323122". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stenungsunds kommun
(org.nr 212000-1298)
Stenungsunds kommun
)
444 82 STENUNGSUND
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Enhetschef
Ulrica Roos Lundgren ulrica.roos-lundgren@stenungsund.se 0303732731
