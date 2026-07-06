Skolpsykolog till elevhälsan i Arboga, vikariat
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2026-07-06
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er).
Som skolpsykolog i Arboga kommun arbetar du i huvudsak riktat mot grundskolan och tyngdpunkten i uppdraget ligger i att utveckla och implementera skolornas främjande och förebyggande arbete för att öka elevernas hälsa och studieresultat. Psykologen förväntas vara drivande i utvecklandet av insatser och att bedriva konsultationer med personal, utbilda i förhållningssätt och vara en del i skolornas elevhälsoteam. Som skolpsykolog är du också en viktig del i bedömningen av elevers behov av stöd i klassrummet, en central del i arbetet gällande att öka skolnärvaro, kunnig kring problemskapande beteenden i klassrummet och har förståelse för hur neuropsykiatriska funktionsnedsättningar påverkar elever.
Det ingår också i uppdraget att genomföra individuella utredningar och begåvningsbedömningar av elever. Som skolpsykolog arbetar du både självständigt i dialog med rektor och personal men också som del i team i den centrala elevhälsan bestående av ytterligare skolpsykolog, skolkuratorer och skolsköterskor.Publiceringsdatum2026-07-06Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad psykolog och har erfarenhet av arbete med barn och unga samt av konsultativa uppdrag. Vi söker dig som är drivande och engagerad i elevhälsa, strukturerad och som trivs med att arbeta tillsammans med andra. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I den här rekryteringen kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras. Utdraget beställs från www.polisen.se
(http://www.polisen.se/)
och ska gälla för arbete inom förskola och skola.Anställningsvillkor
Tjänsten är vikariat, deltid 60%
Tillträde enligt överenskommelse t o m 2027-06-30
Månadslön individuell lönesättning tillämpas
B-körkort krävsKontaktperson för detta jobb
Frågor besvaras av verksamhetschef Ann Myrelid, telefon 0589‐872 27 eller e‐post ann.myrelid@arboga.se
Facklig företrädare
Akademikerförbundet, Clary Burman, telefon 0589-871 50Så ansöker du
Sista ansökningsdag 2026-08-02
Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/64". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Arboga Kommun
(org.nr 212000-2122)
Box 6 (visa karta
)
732 21 ARBOGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Arboga kommun, Elevhälsan Kontakt
Verksamhetschef
Ann Myrelid +4658987227 Jobbnummer
9993990