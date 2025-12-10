Skolpsykolog till Åsa skolor och Frillesåsskolan
Är du legitimerad psykolog och vill göra skillnad för våra barn och unga i Kungsbacka kommun? Då ser vi fram emot din ansökan!
Rollen som skolpsykolog hos oss
I denna roll bidrar du till en dela-kultur där vi tillsammans ansvarar, inspirerar, samarbetar och stödjer varandra.
Samtal är psykologens viktigaste verktyg i allt stödjande arbete, också när det gäller utredning. Legitimationen medför självständigt professionsansvar avseende exempelvis val av insats, metod och arbetsinstrument.
Du kommer att arbeta med förebyggande och främjande elevhälsoarbete tillsammans med skolornas elevhälsoteam. I teamen ingår skolledare, kurator, skolsköterska, specialpedagog och psykolog. Arbetet i teamen säkerställer att behov av tidiga insatser kan uppmärksammas och skolpsykologen kan i ett tidigt skede bli inkopplad för att:
- erbjuda konsultation och rådgivning till personal och ledning
- erbjuda råd och stödsamtal till barn, ungdomar och vårdnadshavare
- använda psykologisk utredningsmetodik som underlag till att anpassa och utforma lämpliga stödinsatser
- psykologutredningar
- underlätta lärandet genom att, när så krävs, medverka vid placering i andra skolformer samt delta vid nätverksarbete med andra verksamheter utanför skolan i syfte att skapa så goda förutsättningar som möjligt för skolans elever
- delta vid planering av insatser vid kris
I denna roll kommer du att arbeta fördelat över tre skolor, Åsaskolan, Åsa Gårdsskola samt Frillesåsskolan. Uppdraget på Åsa skolor omfattar 60% och uppdraget på Frillesåsskolan omfattar 20%. Arbetsuppgifter i vardera uppdrag kommer formas i samråd mellan rektor, skolpsykolog och EHT-teamen med grund i skolornas aktuella behov.Publiceringsdatum2025-12-10Profil
Du är intresserad av utvecklings-, neuro-, grupp och organisationspsykologi. Som person är du tillmötesgående i ditt bemötande och lyhörd till din omgivning. I dialogen med vårdnadshavare är du både inkännande och tydlig. Du skapar såväl nya kontakter som underhåller dina nuvarande arbetsrelationer. Du ansvarar och driver ditt arbete framåt och levererar resultat samt prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du ser möjligheter i förändringar, tar egna initiativ och kommer med nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
- är legitimerad psykolog
- har B-körkort
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
- arbete som psykolog inom skola, förskola, barnhälsovård, barnpsykiatri eller barnhabilitering
- tidigare arbetslivserfarenhet inom skola, förskola och annan typ av barnverksamhet
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på 80% tjänstgöring, där du kommer att arbeta på våra tre skolor. Tillsättning sker enligt överenskommelse.
Hos oss får du utvecklas i din profession tillsammans med kollegor och kommer arbeta utifrån vår arbetsplatskultur som präglas av att vi välkomnar, samarbetar, levererar och gör nytt! Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Observera att vid en slutintervju behöver du ta med psykologexamensbevis, legitimationsbevis samt id-handling. Du behöver även uppvisa ett utdrag ur belastningsregister i samband med anställning. Du kan beställa ett registerutdrag, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.Om företaget
I Kungsbacka kommun arbetar en grupp psykologer inom förskola, grundskola och gymnasium. I gruppen ingår även en Psykologiskt ledningsansvarig (PLA). Psykologgruppen träffas regelbundet och arbetar gemensamt med rutiner och verksamhetsutveckling. Psykologerna har även gemensam handledning och möjlighet att delta i kompetensutveckling i dialog med rektor. Som ny psykolog i kommunen får du en mentor som känner kommunen och uppdraget väl.
För att läsa mer om våra skolor klicka på respektive länk nedan och/eller ta kontakt med någon av rektorerna:
Åsaskolor:https://kungsbacka.se/utbildning-och-barnomsorg/grundskola/alla-grundskolor/asaskolanhttps://kungsbacka.se/utbildning-och-barnomsorg/grundskola/alla-grundskolor/asa-gardsskola
Hanna Hilvenius, rektor
tel:0300-833710
mailto:hanna.hilvenius@kungsbacka.se
Frillesåsskolanhttps://kungsbacka.se/utbildning-och-barnomsorg/grundskola/alla-grundskolor/frillesasskolan
Anna Ljungdahl, rektor
tel:0300-836933
mailto:anna.ljungdahl@kungsbacka.se
Psykologisk ansvarig (PLA)/sakkunskap
Malin Lundin, psykolog
0300-835325malin.e.lundin@kungsbacka.se
Psykologförbundet
Niklas Pilman, psykolog
0300-834571niklas.pilman@kungsbacka.se
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast den 4 januari 2026.
Vi strävar efter en transparent och inkluderande rekryteringsprocess. Därför kommer du att få svara på ett antal frågor i samband med att du skickar in din ansökan. Detta innebär att du inte skall bifoga ett personligt brev utan endast ditt CV. Svaren på frågorna kommer objektivt och strukturerat att användas som del i urval.
Om oss på förvaltningen Förskola & Grundskola
Läs gärna mer om vår förvaltning här: https://kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/forvaltningar/forvaltningen-for-forskola--grundskola
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande.
