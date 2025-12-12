Skolpsykolog på Grundskoleförvaltningen
Är du legitimerad psykolog och vill ingå i en elevhälsoorganisation som ligger i framkant när det gäller hälsofrämjande och förbyggande arbete? Då är du varmt välkommen att söka tjänsten som skolpsykolog hos oss.
Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.
Som skolpsykolog i Borås Stad ingår du i en centralt organiserad elevhälsa. Du ingår i en personalgrupp bestående av cirka nio andra skolpsykologer. Ni är centralt placerade och har tillgång till samtalsrum, testningsrum och konferensrum. Utöver dina närmsta kollegor i teamet så kommer du även ha ett nära samarbete med rektorer och pedagoger på dina skolor som du åker ut till.
Vi är en elevhälsa som är i utveckling och som strävar efter att ligga i framkant gällande hälsofrämjande och förebyggande arbete. Då du ingår i en central organisation får du även möjlighet till ett nära samarbete och utbyte mellan professionsgränserna. Detta bidrar till en tydlig strategisk styrning när det gäller elevhälsofrågor.
Som skolpsykolog är du en del av elevhälsan och deltar i det främjande och förebyggande arbetet mot utbildningens mål. Du deltar och stödjer skolorna i det systematiska elevhälsoarbetet, arbetar konsultativt gentemot pedagoger och andra professioner inom skolan, handleder personal och vid behov utför utredningar på organisations- grupp- och individnivå. Som skolpsykolog har du alltid det pedagogiska uppdraget i fokus och i ditt arbete ingår även att förmedla psykologisk kunskap till vårdnadshavare och personal inom skolan.
Du har tillgång till regelbunden intern handledning, organiserat yrkesnätverk samt möjlighet till stöd i arbetet via kollegor och psykologiskt ledningsansvarig psykolog (PLA).
Vi söker dig som är legitimerad psykolog och har du erfarenhet av arbete med barn/ungdomar ser vi det som meriterande. Du har lätt för att samarbeta, skapar goda relationer och har ett inkluderande förhållningssätt. Arbetet kräver att du både kan arbeta självständigt, planera och prioritera ditt arbete men även i stor utsträckning verka tillsammans med andra. För tjänsten krävs också att du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. För tjänsten krävs körkort då del arbetet är förlagt på flera skolor inom Borås Stad.
