Skolpsykolog med uppdrag som PLA och verksamhetsutvecklare
Kungsbacka Kommun / Psykologjobb / Kungsbacka Visa alla psykologjobb i Kungsbacka
2025-10-03
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungsbacka Kommun i Kungsbacka
, Göteborg
, Halmstad
, Laholm
, Hylte
eller i hela Sverige
Är du en legitimerad psykolog som vill bidra både strategiskt och praktiskt till att stärka elevhälsan? Vi söker dig som vill kombinera psykologiskt ledningsansvar med ett utvecklingsuppdrag inom psykologi och elevhälsa.
Tjänsten är på heltid, där 50 % avser psykologiskt ledningsansvar (PLA) och 50 % verksamhetsutveckling.
Bakgrund
Utbildningsförvaltningarna Förskola och Grundskola samt Gymnasium och arbetsmarknad, söker en legitimerad skolpsykolog som vill kombinera två spännande utvecklingsuppdrag i en heltidstjänst.
I det ena uppdraget ingår rollen som psykologiskt ledningsansvarig (PLA), där du ansvarar för att samordna, utveckla och kvalitetssäkra patientsäkerhetsarbetet inom elevhälsans psykologiska insatser. Uppdraget ges genom delegation från respektive förvaltnings verksamhetschef för psykologiska elevhälsan och kräver flerårig erfarenhet av att arbeta som skolpsykolog och psykologiskt ledningsansvarig.
Det andra uppdraget är en del av ett tvåårigt verksamhetsutvecklingsprojekt. Målet är att skapa nya arbetssätt och metoder som gör det möjligt att tidigare upptäcka elevers behov och erbjuda mer träffsäkra insatser. Projektet bygger på en hög ambition: att varje elev ska lyckas i skolan, må bra och känna sig trygg. Eftersom barn och unga med psykisk ohälsa ofta behöver stöd från både skola och hälso- och sjukvård, kommer samverkan och samordning att vara centrala delar i arbetet. I utvecklingsuppdraget samarbetar du nära med ytterligare en psykologisk verksamhetsutvecklare.
Om rollen
Under ett tvåårigt utvecklingsprojekt har rollen fokus på ledning, samordning och metodutveckling. Tjänsten kombinerar två uppdrag:
Psykologiskt ledningsansvar (50 %)
Uppdraget innefattar att:
- stödja verksamheten i riskanalyser, hantering av avvikelser och sammanställning av egenkontroller.
- vara stöd vid rekrytering av skolpsykologer.
- säkerställa att psykologiska tester följer forskning och praxis samt hanteras lagenligt.
- utveckla patientsäkerhetskultur och likvärdig vård i verksamheten.
- ansvara för att det finns rutiner, processer eller riktlinjer för kvalitetssäkring, patientsäkerhet, diagnostik, vård och behandling där det är aktuellt inom skolans verksamhet.
- upprätta styrande dokument och rapporter som ledningssystem och patientsäkerhetsberättelse. Arbetet sker i nära samarbete med verksamhetschef elevhälsans medicinska insats.
Verksamhetsutveckling inom psykologi och elevhälsa (50 %)
Uppdraget innefattar att:
- samordna remissflödet mellan skola och vårdgivare inom psykisk ohälsa.
- praktiskt hantera remisser, dokumentation och återkoppling.
- utveckla arbetssätt, rutiner och samverkan med interna och externa aktörer.
- skapa en strukturerad vårdkedja mellan skola och En väg in/UPH/BUP.
- vid behov bidra med kliniska insatser och stödjande arbete.
- stärka skolornas förebyggande och hälsofrämjande arbete.Publiceringsdatum2025-10-03Profil
Du är legitimerad psykolog med erfarenhet som skolpsykolog och elevhälsa. Du har mycket god kännedom om relevanta författningar, styrdokument och vetenskapliga rön för hälso- och sjukvårdsväsendet respektive utbildningsväsendet som berör psykologisk elevhälsa.
Som person är du initiativrik, samarbetsinriktad och strukturerad. Du har förmåga att se helheter, driva utveckling och skapa goda relationer. Du är van att med struktur leda en grupp mot gemensamma mål.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
- mångårig erfarenhet av psykologyrket
- erfarenhet av ledningsansvar/verksamhetsutveckling inom relevant område
- flerårig erfarenhet från arbete som skolpsykolog
Det är meriterande om du har:
- erfarenhet av uppdrag som psykologiskt ledningsansvarig
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en heltidstjänst som skolpsykolog med tillsvidareanställning. Uppdraget som PLA och verksamhetsutvecklare är en tidsbegränsad anställning på två år. Tillsättning sker enligt överenskommelse.
Hos oss får du utvecklas i din profession tillsammans med kollegor och kommer arbeta utifrån vår arbetsplatskultur som präglas av att vi välkomnar, samarbetar, levererar och gör nytt! Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Observera att vid en slutintervju behöver du ta med psykologexamensbevis, legitimationsbevis samt id-handling.
Du behöver även uppvisa ett utdrag ur belastningsregister i samband med anställning. Du kan beställa ett registerutdrag, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Om oss
Tjänsten kommer att organisatoriskt vara placerade i den centrala elevhälsan som är en nyinrättad stödenhet på den centrala förvaltningen för Förskola & Grundskola. Den centrala förvaltningen består av många olika professioner fördelade på olika enheter med uppdraget att ge stöd och vägledning till förskolor och skolor. I vårt uppdrag ingår bland annat att skapa förutsättningar för en god undervisning och hälso- och sjukvård och att följa upp att vi har en likvärdighet. För att klara vårt uppdrag är samarbete och tillit viktigt.
Läs mer om våra skolor samt förvaltningen Förskola & Grundskola: https://kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/forvaltningar/forvaltningen-for-forskola--grundskola
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast den 20 oktober.
Vi strävar efter en transparent och inkluderande rekryteringsprocess. Därför kommer du att få svara på ett antal frågor i samband med att du skickar in din ansökan. Detta innebär att du inte skall bifoga ett personligt brev utan endast ditt CV. Svaren på frågorna kommer objektivt och strukturerat att användas som del i urval.
Arbetspsykologisikt test kommer att användas i denna rekrytering.
LI-KUNGSBACKA
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande. Ersättning
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/662". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka kommun
(org.nr 212000-1256) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Susanne Lyckevall, enhetschef FG 0300-835211 Jobbnummer
9540562