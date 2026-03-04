Skolpsykolog med psykologiskt ledningsansvar på Grundskoleförvaltningen
2026-03-04
Vill du bidra till en likvärdig elevhälsa av hög kvalitet och samtidigt arbeta med både strategiskt och operativt psykologiskt arbete? Grundskoleförvaltningen söker nu en skolpsykolog med psykologiskt ledningsansvar till den centrala elevhälsan.
Den centrala elevhälsan inom Grundskoleförvaltningen arbetar tillsammans för att alla elever ska ges goda förutsättningar för lärande, hälsa och utveckling. Verksamheten präglas av ett nära samarbete mellan olika professioner och ett gemensamt ansvar för kvalitet, rättssäkerhet och patientsäkerhet. Som psykologiskt ledningsansvarig ingår du i den centrala elevhälsans ledningsstruktur tillsammans med medicinskt ledningsansvarig, systemansvarig, verksamhetsutvecklare, skolläkare och enhetschefer. Du är direkt underställd verksamhetschef för elevhälsan. Du ingår även i en personalgrupp bestående av 8 centralt placerade skolpsykologer.
Dina arbetsuppgifter
Uppdraget som psykologiskt ledningsansvarig (PLA) (50% av tjänsten) innebär att utföra ledningsuppgifter för skolpsykologernas hälso- och sjukvårdsinsatser i syfte att säkerställa god patientsäkerhet. PLA har bland annat ansvar för att ta fram förändringsförslag på nya rutiner och processer i enlighet med ledningssystemet samt utifrån systematiskt kvalitetsarbete identifiera behov och leda utvecklingsarbete för att öka kvaliteten i den psykologiska insatsen. PLA tar även emot och hanterar händelser och avvikelser samt i samråd med verksamhetschef initierar riskanalyser.
Som skolpsykolog (50% av tjänsten) ingår du i skolornas elevhälsoteam och deltar i det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet. Du deltar i och stödjer skolorna i det systematiska kvalitetsarbetet, arbetar konsultativt gentemot pedagoger och andra professioner inom skolan, handleder personal och vid behov utför utredningar på organisations-, grupp- och individnivå. Som skolpsykolog har du alltid det pedagogiska uppdraget i fokus och i ditt arbete ingår det även att förmedla psykologisk kunskap till personal inom skolan och även till vårdnadshavare kan ingå.
Övrig information
Läs mer om Borås Stad som arbetsgivare.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är legitimerad psykolog i Sverige
Har erfarenhet av att handleda arbetsgrupper
Har dokumenterad erfarenhet av arbete som skolpsykolog
Har erfarenhet av att leda processer, nätverk eller utbildningsinsatser
Det är meriterande om du har formell handledarutbildning och om du har erfarenhet av psykologiskt ledningsansvar.
Du arbetar strukturerat, tar ansvar för ditt uppdrag och har god samarbetsförmåga. Du bidrar till ett professionellt och respektfullt bemötande samt har förmåga att skapa och upprätthålla goda arbetsrelationer. Du kan planera, prioritera och följa upp ditt arbete på ett självständigt sätt.
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via knappen "Sök jobbet" nedan.
Om du har skyddade personuppgifter, ska du inte skicka in din ansökan här. Kontakta istället rekryterande chef. Kontaktuppgifter finns i annonsen. Ange inte heller referenser med skyddad identitet.
Ersättning

Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
