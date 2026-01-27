Skolpsykolog med PLA uppdrag till centrala elevhälsan Upplands Väsby
2026-01-27
Vill du vara med och bidra till att barn och elever i Upplands Väsby når sina mål? Söker du en utvecklande och varierande roll där du både får arbeta i verksamhet samt med ledning och utveckling på övergripande nivå? Som skolpsykolog med PLA uppdrag kan vi erbjuda dig ett spännande och viktigt jobb.
Är du även en person som ser möjligheter istället för hinder och tycker om att skapa nya värdefulla relationer? Om beskrivningen stämmer in på dig, läs mer om tjänsten nedan!
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en utvecklande och varierande roll som genomsyras av ett gott samarbetsklimat samt engagerade och kunniga medarbetare. Vi har ett enskilt och gemensamt fokus på barn och ungas hälsa, lärande och utveckling. Här finns ett nära samarbete med övriga medarbetare både inom och utom elevhälsan.
Vi erbjuder dig vara med i en organisation med fokus på likvärdighet och hållbarhet. Här får du en central roll i en tillväxtkommun som drivs av mod, framåtanda och nytänkande. Samverkan och samarbete är en viktig nyckel till framgång. Publiceringsdatum2026-01-27Om företaget
Utbildningskontoret är Upplands Väsbys kommuns största kontor med drygt 730 medarbetare.
Utbildningskontoret ansvarar för samtliga verksamhetsformer från förskola till vuxenutbildning.
Du kommer att tillhöra avdelningen centrala barn- och elevhälsan som består av cirka 25 medarbetare med olika kompetenser och uppdrag. Tjänsten omfattar kommunala grundskolor, anpassad grundskola och en gymnasieskola. Du kommer att ha din tjänst fördelad både lokalt på skola och centralt på utbildningskontoret.Om tjänsten
I tjänsten ingår både uppdrag som skolspsykolog samt ledningsansvar för psykologerna(PLA).
Som PLA arbetar du med att säkerställa att det psykologiska arbetet bedrivs effektivt, kvalitativt och patientsäkert. Du ansvarar för att kvalitetssäkra och utveckla psykologernas uppdrag samt samordna och organisera det interna arbetet för psykologgruppen. Gruppen består av tre skolpsykologer, PLA inräknad. I uppdraget ingår att:
- Ta fram och utveckla rutiner för utredning, bedömning, behandling och uppföljning av psykologiska insatser
- Förbereda och samordna psykologernas professionsträffar och kollegial handledning.
- Omvärldsbevakning av kring forskning och riktlinjer inom psykologi och elevhälsa
- Samverka med kollegor, medicinskt ledningsansvarig och andra professioner för att säkerställa en helhetssyn.
Som skolpsykolog är du en viktig del i skolans elevhälsoteam och samarbetar med övriga professioner i elevhälsoarbetet som leds av rektor. Elevhälsans uppdrag är att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål genom hälsofrämjande och förebyggande insatser.
Skolpsykologens arbete utförs inom ramen för skollagens bestämmelser och hälso- och sjukvårdslagen. Förekommande arbetsuppgifter är konsultation, handledning, utbildning och utredning av intellektuell funktionsnedsättning.
Skolpsykologen bidrar med psykologisk kunskap i organisations- och utvecklingsfrågor, genom kartläggning, utvärdering och deltagande i skolans systematiska kvalitetsarbete.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som:
- Är legitimerad psykolog
- Har erfarenhet av arbete som skolpsykolog
- Har goda kunskaper om skolorganisationen och dess styrdokument
- Har hög kompetens kring utredning av intellektuell funktionsnedsättning
- Har god kommunikativ kompetens i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av arbete som PLA
- Handledningserfarenhet
Uppdraget innehåller många kontaktytor och samverkan sker både internt och externt. Det är därför viktigt att du är en lyhörd och kommunikativ person som både uppskattar och har förmåga att samarbeta med andra.
Som person är du strukturerad genom att du bland annat arbetar enligt en tydlig process, organiserar och planerar arbetet väl, slutför det som påbörjats och håller deadlines. Vidare är du analytisk och löser problem utan att missa de långsiktiga strategierna, ser logik och samband i komplex information eller miljö.
Du behöver även vara stabil vilket innebär att du hanterar stress på ett konstruktivt sätt, bibehåller ett gott humör vid press och motgångar. Vi tror dessutom på att du behöver vara samarbetsorienterad för att passa i rollen, det genom att du anpassar sig och hittar win-win-lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Bakgrundskontroller kan förekomma under rekryteringsprocessen.
Läs mer om våra kontor och arbetsplatser: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunens-arbetsplatser
Möt några av våra medarbetare: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/mot-vara-medarbetare
Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor som flera olika personalförmåner, som bland annat friskvårdsbidrag och förmånliga erbjudanden via vår förmånsportal. Mer information finner du på: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunen-som-arbetsgivare
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde, informera därför gärna om du är finskspråkig. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/36". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands Väsby kommun
(org.nr 212000-0019) Arbetsplats
Upplands Väsby Kontakt
Monika Jädersten 0859097038 Jobbnummer
9708162