Skolpedagog till skolsociala teamet, Solna Stad
Vill du vara med och skapa en trygg skolmiljö med fokus på stöd och samverkan? Nu utökar vi skolsociala teamet i Solna stad och söker en engagerad skolpedagog!Publiceringsdatum2026-02-13Om företaget
Under hösten 2023 startades ett skolsocialt team kopplat till en av Solnas grundskolor.
Teamet
består av personal från både skola och socialtjänsten och syftet med teamet är att förbättra
tryggheten och studieron på skolan samt att öka elevernas närvaro i skolan genom tidiga
samordnande insatser. Idag består teamet av två skolsocionomer från socialtjänsten, en skolsocionom och skolpedagog från barn- och utbildningsförvaltningen samt en skolpsykolog. Nu utökas det skolsociala teamet med ytterligare en skolpedagog!
Vi strävar efter att arbeta med evidensbaserade metoder och har bland annat Tryggare barn, Re-puls och FFT att erbjuda.
Vårt erbjudande
- Ett meningsfullt och givande arbete.
- Utbildning inom olika områden initialt men även fortlöpande så som exempelvis ledarskap, MI, nätverksarbete och SoS.
- Enheten har extern handledning.
- Friskvårdsbidrag på 3000 kr.
- Flexibla arbetstider.
- Ett kompetent och stöttande team.
Vad innebär arbetet?
Som skolpedagog arbetar du i ett skolsocialt team, en samverkansmodell mellan skola och
förebyggande socialtjänst som syftar till att stärka elevers närvaro, måluppfyllelse och mående i skolan. Rollen är en kombination av strategiskt och operativt arbete med en tydlig praktik- och verksamhetsnära inriktning. Du kommer arbeta mot samtliga av Solna stads skolor och exempelvis delta vid undervisning.
Med din pedagogiska bakgrund kommer du bidra till att utveckla och implementera undervisningsstrategier och metoder som fungerar i klassrummet. Målet är på sikt att inskrivna elever ska uppnå gymnasiebehörighet.
Dina prioriterade arbetsuppgifter är att:
- Hålla i enskilda stödjande, motiverande och vägledande samtal med elever och vårdnadshavare för att öka samarbetet mellan skolan, hemmet och fritiden men också mellan föräldrar och elever.
- Planera och genomföra enskild undervisning med elever.
- Kartlägga elevens sociala situation och lyfta elevens perspektiv och behov.
- Utforma anpassat stöd till elever i samverkan med skolkurator, elevhälsoteamet och eventuellt andra aktörer.
- Initiera samverkan mellan olika myndigheter och insatser kring de unga.
- Aktivt utveckla roll- och arbetsmetoder, såväl självständigt som i samarbete med kollegor och samverkansparter.
- Samverka med och bistå enhetschef och biträdande enhetschef i olika frågor bland annat gällande implementering av verksamhetsmål och riktlinjer.
Du kommer att ingå i en erfaren och engagerad arbetsgrupp som prioriterar samverkan för att uppnå helhetssyn på enheten.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har
- lärarlegitimation, gärna inom specialpedagogik
- erfarenhet, eller kompletterat med relevant utbildning, inom psykosocialt arbete
- erfarenhet av att ge stöd till barn och ungdomar 6-19 år i skolmiljö, inklusive att identifiera deras behov och utveckla anpassade undervisningsstrategier
- erfarenhet av utvecklingsarbete mellan olika myndigheter
- erfarenhet av att självständigt driva utvecklingsprojekt
- god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Vi ser det som fördelaktigt om du har erfarenhet av
- att samordna eller leda grupper
- positivt beteendestöd, PBS.
Du har djup förståelse för lärandeprocesser och kan anpassa stödinsatser för att möta elevernas individuella behov i klassrummet. I rollen är samverkan viktig och att kunna se till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du bör vara självgående, engagerad och ha en förmåga att snabbt ställa om inför nya arbetsuppgifter med fokus på mål och resultat. Du arbetar bra och trivs med att analysera och lösa komplexa frågor. Som person är du trygg, stabil och du har självinsikt. Kommunikation ser vi som en viktig del i ett strategiskt ledarskap.
Du behöver kunna arbeta självständigt och ta initiativ. Samtidigt som tjänsten ställer höga krav på samarbetsförmåga då den innefattar kontakter med dina närmsta kollegor, elevhälsoteam, elever och vårdnadshavare. Du är lyhörd och trygg i din yrkesroll med en förmåga att göra korrekta avvägningar och prioriteringar. Genom ditt engagemang och din lyhördhet skapar du förtroende och bygger relationer med olika parter.
Mer information och ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Du ansöker med CV men utan personligt brev, istället får du svara på enkätfrågor. Välkommen att skicka in din ansökan senast den 22 februari.
Om du har några frågor är du varmt välkommen att höra av dig till biträdande skolchef Jenny Alenrud jenny.alenrud@solna.se
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av tjänsten men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Har du skyddade personuppgifter? Registrera inte din ansökan på webbplatsen/Varbi, utan ta kontakt med rekryterande chef för att veta hur du ska skicka in din ansökan. Du bör vara varsam med vilken information du delar i din ansökan. Delge därför bara information som är relevant för den aktuella tjänsten.
