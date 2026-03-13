Skollogoped till Elevhälsan i Kumla kommun
2026-03-13
Kumla kommun är en tillväxtkommun som ligger centralt i Örebro län och har drygt 22 000 invånare. I kommunen finns framgångsrika företag, ett rikt kultur- och fritidsutbud, god kommunal service samt utmärkta kommunikationer. Kumlas Vision 2025 innebär att vi alltid strävar efter att vara lite bättre. Genom att växa smart, satsa på barn och unga, ta hand om våra invånare och att ta tillvara på den närhet som finns blir vi lite bättre.
Vill du vara med och utveckla det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet i Kumla?
Vi söker nu en skollogoped till elevhälsan som är riktad till grundskolan. Du kommer att arbeta nära elevhälsan som består av skolkuratorer, skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, skollogoped och skolnärvarocoacher, samt verksamhetschefer, rektorer och specialpedagoger.
Elevhälsans uppdrag är att arbeta främjande och förebyggande för att bidra till att skapa lärandemiljöer som ger elever förutsättningar till en positiv kunskapsutveckling. Vi erbjuder dig ett utvecklande och självständigt arbete där du tillsammans med medarbetare i kommunen fyller en viktig roll för våra elevers utbildning och framtid.
Vi erbjuder också förmåner så som friskvårdsbidrag och möjligheten att hyra förmånscykel.
Som skollogoped i Kumla kommun har du en kommunövergripande roll och arbetar nära nuvarande skollogoped. Ni arbetar tillsammans med frågeställningar kring språk och kommunikation. På uppdrag av rektorer och verksamhetschef för elevhälsan arbetar du med skol- och undervisningsutveckling inom läsning, skrivning, språk och kommunikation. Du arbetar främst förebyggande genom fortbildning, konsultation och handledning till pedagoger. Du gör kartläggningar kring elevers utveckling inom språk och kommunikation.
Arbetet utgår från skolans pedagogiska uppdrag. Du samarbetar och deltar i nätverksarbete med interna och externa aktörer för att säkerställa och utveckla skolornas kompetens och för att undanröja hinder för lärande.
Här får du möjlighet till samarbete med rektorer och övriga inom elevhälsans kompetenser och medarbetare på skolorna. Vi ser teamarbetet som viktigt för en god elevhälsa.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad legitimerad logoped och med arbetslivserfarenhet inom området.
Erfarenhet av arbete inom skolan är meriterande. Vi ser att du tycker att det är stimulerande att bidra till skolutveckling. Du har en god förmåga att skapa goda relationer, är bra på att samarbeta och du kan hantera många kontaktytor. Du ansvarar för dokumentation och är strukturerad med att planera och prioritera din arbetstid. Vi använder oss av journalsystemet Prorenata.
Du har god kunskap om språkutvecklande arbetssätt och kunskap om svenska som andraspråk. Du är van att arbeta självständigt. Erfarenhet av utvecklingsarbete är meriterande. Kunskap om och erfarenhet av att arbeta med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är också meriterande.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Varmt välkommen med din ansökan!
Tillträde till tjänsten sker under augusti eller efter överenskommelse under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
ÖVRIGT
Du söker tjänsten via Offentliga jobbs elektroniska ansökningsblankett. Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställningen kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta HR-avdelningen direkt på telefon 019-588 000 så hjälper vi dig med en säker ansökan.
Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings- och rekryteringsföretag.
