Skolledare på Grundskoleförvaltningen
2026-02-10
Grundskoleförvaltningen i Borås Stad förstärker nu rektorsorganisationen genom att anställa en rektor på central nivå. Vi vill genom detta säkerställa en hållbar organisation, skapa ytterligare stabilitet, trygghet och kontinuitet i våra grundskolor och anpassade grundskolor. Är du en erfaren rektor som är trygg i ditt ledarskap och lockas av ett omväxlande arbete med ett situationsanpassat ledarskap?
Grundskoleförvaltningens kärnverksamhet är utbildning inom grundskola, anpassad grundskola samt fritidshemsverksamhet. I Borås Stad är vi övertygade om att alla barn och elever vill och kan lära, och med denna strategi vill vi fortsätta utveckla en bra skola och göra den ännu bättre.
Inom organisationen ingår utöver skola även ansvar för kost, lokalvård, vaktmästeri och elevhälsa. I Borås finns 39 kommunala grundskolor och tre anpassade grundskolor, med sammanlagt 12 000 elever och cirka 2800 anställda.
Som Skolledare kommer du rapportera till Biträdande förvaltningschef och tillhöra Central förvaltning.
Dina arbetsuppgifter
Som skolledare på central nivå kommer du att arbeta på uppdrag av biträdande förvaltningschef och vara en viktig del i att upprätthålla ledning, struktur och arbetsmiljö vid tillfälliga vakanser, sjukfrånvaro eller under pågående rekrytering. I vissa fall kan du även fungera som stöd eller mentor till rektorer som är nya i sin roll eller som under en period behöver avlastning. Uppdragen varierar i längd och omfattning och kan ibland innebära att du har ansvar för flera mindre uppdrag samtidigt. Prioritering av uppdragen sker i samråd mellan Sveriges Skolledare och biträdande förvaltningschef.
Tjänsten är organisatoriskt placerad under biträdande förvaltningschef, och du deltar i både verksamhetsledning och chefsforum på de skolor där du för tillfället verkar. Din insats blir avgörande för att upprätthålla kontinuitet, god arbetsmiljö och förutsättningar för elevernas lärande och utveckling - även när ordinarie rektor inte finns på plats.
Övrig information
Kvalifikationer
Vi söker dig som har pedagogisk högskoleutbildning, lärarlegitimation och gedigen erfarenhet av pedagogiskt arbete inom grundskolans olika stadier. Att du har slutfört den statliga rektorsutbildningen ser vi som en självklarhet samt att du har lång erfarenhet av skolledarskap. Du är väl förankrad i skolans styrdokument, rutiner och digitala system men också trygg i ditt ledarskap, har god samarbetsförmåga och är van att snabbt sätta dig in i nya verksamheter och bygga tillit i organisationen. Vi ser att du har goda referenser, dokumenterade ledarskapsförmågor samt goda digitala kunskaper. För tjänsten krävs körkort och tillgång till egen bil.
Vi erbjuder ett stimulerande och varierat uppdrag där din erfarenhet verkligen gör skillnad. Hos oss får du möjlighet att bidra till en hållbar ledningsstruktur och samtidigt vara en del av en förvaltning som värdesätter kvalitet, utveckling och gott ledarskap. Arbetet är flexibelt och ger dig en unik inblick i flera skolors verksamhet, vilket gör rollen både lärorik och utvecklande.Så ansöker du
