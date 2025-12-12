Skolledare för introduktionsprogrammet (IM) på Nyköpings Gymnasium
Division Utbildning har över 1900 medarbetare och tillsammans arbetar vi för att ge barn, ungdomar och vuxna en bra utbildning. Vårt fokus är att stimulera elevernas lärande och utveckling utifrån deras egna förutsättningar. Hos oss finns några av samhällets viktigaste tjänster och du kan vara säker på att ditt arbete kommer att spela en stor roll i många människors liv.
Vi ansvarar bland annat för 31 förskolor,17 grundskolor, anpassad grundskola, Nyköpings gymnasium, anpassad gymnasieskola samt vuxenutbildning på Campus Nyköping.
Nyköping utvecklas, det byggs som aldrig förr, fler väljer att flytta hit och vår skolorganisation växer. Nu söker vi skolledare till Nyköpings gymnasium. Publiceringsdatum2025-12-12Arbetsuppgifter
Vi söker en resultatenhetschef som på allra bästa sätt vill vara med och driva skolutveckling på Nyköpings gymnasium. Att vara skolledare är ett spännande och utmanande jobb. Det absolut viktigaste är att du brinner för våra elever och deras utbildning, utveckling och progression i resan mot vuxenvärlden. Tjänsten innebär att du tillsammans med dina medarbetare och chefskollegor, säkerställer elevernas måluppfyllelse genom kreativitet, gott ledarskap och trygghetsskapande. Som resultatenhetschef ingår du i en ledningsgrupp med åtta andra skolledare och en controller som leds av skolans rektor. I din roll som skolledare är du ansvarig för arbetsmiljön för dina medarbetare, verksamhetens ekonomi, rekryteringar och det viktigaste av allt: eleverna. Som chef kommer du att arbeta med alla förekommande arbetsuppgifter inom ramen för ett skolledarskap. Du kommer att driva den pedagogiska utvecklingen och ansvara för uppföljning kring skoljuridik, kvalitetsuppföljning, elevhälsoarbete, arbetsmiljöarbete och ekonomi.Kvalifikationer
Vi söker dig med eftergymnasial utbildning inom pedagogik, gärna med inriktning mot gymnasieskolan. En självklarhet för oss är att du sätter eleven och elevens utveckling i centrum. Du har dokumenterad erfarenhet av kvalificerat ledarskap inom utbildningssektorn eller annan relevant verksamhet.
Vi lägger stor vikt vid ett starkt, hållbart och tillitsbaserat ledarskap. Som person är du trygg i din roll som chef, räds inte beslutsfattande och har förmåga att agera med både tydlighet och omtanke. Du kan balansera "hårdvaran" i ledarskapet struktur, uppföljning och kvalitet med den "mjukvara" som ett närvarande och relationsskapande chefskap kräver. Du kommunicerar tydligt, samarbetar gärna och skapar förtroende i dina relationer.
Personlig lämplighet kommer att ges särskilt stor betydelse.
I rollen ingår även ledarskap för personal inom elevhälsan. Det är därför meriterande om du har dokumenterad erfarenhet av att arbeta med eller leda elevhälsoteam.
Du har goda kunskaper i svenska och engelska och uttrycker dig väl i både tal och skrift.
Det är önskvärt att du har påbörjat eller slutfört den statliga rektorsutbildningen.
ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Ostlänken, en del av Sveriges nya stambanor med resecentrum i Nyköpings centrum och vid Skavsta. Utvecklingen kommer påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.
Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.
• Provanställning kan komma att användas.
• När du skickar in din ansökan vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för en trygg, snabb och effektiv hantering. Vid behov av support i Visma Recruit kan du kontakta supporten på 0771-693 693.
• Vi undanber oss vänligen men bestämt alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna rekrytering.
• För vår verksamhet gäller lagen om registerkontroll (SF 2000:873). Mer information lämnas vid ett eventuellt erbjudande om anställning.
• Lärarlegitimation kontrolleras via Skolverket.
• Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver erbjudas redan anställd personal.
• Vid chefsrekryteringar inom Nyköpings kommun genomförs även relevanta tester som en del av urvalsprocessen. Ersättning
