Skolläkare till långt uppdrag 50-70% i Avesta 2026 sep - sep 2028
2026-04-23
Uppdraget innebär skolhälsovård i enlighet med skolans basprogram, samt medicinska utredningar, tex att utföra utredningar för elever i hela kommunen inför eventuella placeringar vid anpassadskola.
Skolläkaren ska tillsammans med ansvarig skolsköterska ha medicinskt ledningsansvar och ansvaret för kvalitetsgranskning för kommunerna. Råd och stöd ska ges till kommunens chef för elevhälsan samt till kommunens skolsköterskor.
I uppdraget ingår att bemöta alla elever samt deras familjer med respekt. Att möta den enskildes behov och förmåga att kommunicera detta oavsett förutsättningar hos den enskilde.
Ett nära samarbete ska finnas mellan elevhälsans olika aktörer och mellan skolhälsovården och skolornas elevvård där rektor har det samlade ansvaret för att främja elevernas goda hälsa.
Skolsköterska planerar, organiserar och genomför i samarbete med skolläkaren basprogrammet.
Skolläkare ska kunna hålla i kompetensutveckling för skolsköterskor.
Skolläkaren ska vara på plats varje vecka, två dagar/veckan, 40% på plats och 10% tillgänglig på telefon och mejl under veckan.
Mottagning av elever kan ske kl. 8.00 - max kl 16.00 två dagar i veckan och under tiden 1 sept - 31 maj.
Skolläkaren behöver dock vara tillgänglig även övrig läsårstid per telefon och för deltagande i planering inför läsårsstart.
Viss flexibilitet mot ovan angivna tider kommer att efterfrågas.
2026-09-08 - 2028-09-07, beställaren har rätt att på oförändrade villkor förlänga avtalstiden med ytterligare totalt två år enligt bilaga Kravspecifikation.
Sista dag att ansöka är 2026-05-23
9872159