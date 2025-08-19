Skolläkare till barn- och elevhälsan i Söderköping & Valdemarsvik
2025-08-19
I Söderköpings kommun vill vi skapa livsglädje. Alla dagar. Det är vår vision och något vi strävar efter. Här erbjuds du möjligheter och utmaningar i en attraktiv, mindre kommun, strategiskt belägen med närhet till universitetsstäderna Norrköping och Linköping. Delaktighet och närhet till beslut ger stora möjligheter till yrkesmässig och personlig utveckling. Tillsammans skapar ca 1 100 medarbetare en attraktiv arbetsplats, där vi bidrar till ett fortsatt växande Söderköping. Vår värdegrund: helhetssyn, nytänkande, engagemang och tydlighet visar hur vi som organisation vill vara och uppfattas.
Välkommen att skapa framtiden tillsammans med oss!Vi erbjuder dig
En arbetsplats med engagerade och erfarna kollegor där du får arbeta med elever från förskoleklass till gymnasiet. Du kommer få möjlighet att arbeta med olika målgrupper och skolformer.
I vårt team runt kommunens barn och ungdomar lägger vi fokus på att arbeta förebyggande och främjande. Vårt gemensamma mål är att alla elever ska få rätt förutsättningar för att klara sin skolgång på bästa möjliga sätt. Det dagliga arbetet sker ute på våra skolor men anställningen är i Centrala Barn och Elevhälsan.
Ditt uppdrag kommer vara både i Söderköping och Valdemarsviks kommun då vi har ett nära samarbete. Du kommer ingå i ett skoläkarnätverk tillsammans med andra skolläkare i länet.Publiceringsdatum2025-08-19Dina arbetsuppgifter
Som skolläkare utgörs din huvudfunktion av insatser enligt vägledning för elevhälsan. Tillsammans med skolsköterskorna bidrar du med medicinsk kompetens i skolans hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete på individ, grupp och organisationsnivå. Du har även en viktig del i samverkan med vårdnadshavare, elev, skolpersonal och externa samverkanspartners inom både kommun och region.
Vidare erbjuder du medicinsk bedömning av kroppslig och psykisk utveckling, oklara inlärningssvårigheter och skolrelaterad ohälsa. Du bidrar utifrån ditt kunskapsområde med kompetensutveckling till enheten samt hela utbildningskontoret.
I uppdraget innebär sedvanliga skolläkarmottagningar på skolorna.
Tjänsten är ett uppdrag på mellan 10-20% utifrån vad vi kommer överens om. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare med specialistkompetens i skolhälsovård, barn- och ungdomsmedicin, barn- och ungdomspsykiatri eller allmänmedicin samt har erfarenhet av arbete med barn och ungdomar. Du är nyfiken och vill utveckla skolläkarens roll i skolans främjande och förebyggande arbete i syfte att stärka elevers hälsa och lärande.
Du har ett konsultativt förhållningssätt, tar stort eget ansvar för arbetet. Vi vill att du kan arbeta såväl självständigt som med andra. Du är empatisk, strukturerad, tydlig och kan planera ditt arbete. Du tycker om och har lätt för att samarbeta med kollegor i andra professioner.
Du innehar B-körkort.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Utdrag ur belastningsregistret kommer efterfrågas innan anställning erbjuds.
Anställning
Antal tjänster:1
Omfattning: Enligt överenskommelse men ca 10-20%.
Tillträde: Snarast
Ansök senast:20250907
Söderköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har Söderköpings kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Söderköpings kommun
(org.nr 212000-0464), http://www.soderkoping.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Söderköpings Kommun Kontakt
Karin Fogelberg karin.fogelberg@soderkoping.se 012118407 Jobbnummer
9466091