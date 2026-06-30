Skolläkare på deltid Leksand & Gagnefs kommun
Leksands kommun / Läkarjobb / Leksand Visa alla läkarjobb i Leksand
2026-06-30
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Vill du arbeta i en roll där du får göra verklig skillnad för barn och ungas hälsa och välmående – samtidigt som du får variation i din arbetsdag?
Som skolläkare i Leksands och Gagnefs kommuner blir du en viktig del av elevhälsan. Här arbetar du nära skolans övriga professioner med fokus på att skapa förutsättningar för elever att må bra, utvecklas och nå sina mål.
Tillsammans bidrar vi till en skolmiljö där det finns trygghet i vardagen, meningsfullhet i uppdraget och stolthet i det arbete vi gör tillsammans.
Höjdpunkter med jobbet:
Ett meningsfullt uppdrag där du bidrar till barn och ungas hälsa, utveckling och framtid
En varierad roll med arbete på individ-, grupp- och organisationsnivå
Nära samarbete i ett tvärprofessionellt team inom elevhälsan
Möjlighet att kombinera självständigt arbete med samverkan med andra aktörerPubliceringsdatum2026-06-30Arbetsuppgifter
Du träffar elever från förskoleklass till gymnasiet för bedömning och ställningstagande, bland annat avseende behov av remiss för utredning av medicinska och psykiatriska tillstånd samt utvecklingsavvikelser/ funktionsvariationer. Du deltar även vid elevärenden tillsammans med andra samverksansaktörer som BUP, HAB, Socialtjänst eller Vårdcentral. Uppdraget utförs i nära samverkan med våra övriga medarbetare inom respektive kommuns elevhälsoteam.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Genomföra medicinska bedömningar i enskilda elevärenden
Konsultativt stöd till skolsköterskor, psykologer, kuratorer och specialpedagoger
Delta i elevhälsoteam (EHT) vid behov
Bidra i tvärprofessionella utredningar inför beslut om särskilt stöd eller mottagande i anpassad skolform
Utfärda medicinska utlåtanden (t.ex. inför mottagande i anpassad skola enligt Skollagen 7 kap. 5 §)
Medverka i upprättande och utveckling av rutiner inom EMI
Delta i kvalitetsarbete samt uppföljning och utveckling av verksamheten
Bidra med medicinsk kompetens i arbetet med psykisk hälsa, skolnärvaro och levnadsvanor
Ansvara för medicinska riktlinjer tillsammans med medicinskt lednings ansvarig skolsköterska och verksamhetschef
Arbetsformer:
Arbetet utförs självständigt men i nära samverkan med elevhälsans professioner
Deltagande sker vid planerade mottagningar, EHT-möten samt vid behov i organisationen.
Tjänsten är en deltidstjänst där arbetet fördelas mellan Leksands och Gagnefs kommuner, med 25 % i Leksand och 15 % i Gagnef. Arbetstiden planeras i dialog utifrån verksamhetens behov.Profil
Du är legitimerad läkare med specialistutbildning i allmänmedicin, pediatrik eller barn- och ungdomspsykiatri.
Tilläggsspecialitet inom skolhälsovård är meriterande.
Du har fördjupad medicinsk kunskap inom områdena tillväxt, utveckling, endokrinologi, psykisk hälsa, specifika skolsvårigheter, långvariga sjukdomstillstånd och funktionsnedsättningar i skolan, vaccinationer och smittskydd samt hälsofrämjande arbete.
Grundläggande datorvana är ett krav likväl som B-körkort och tillgång till egen bil, då arbetet är förlagt till flera skolor i de två kommunerna.
Dina förmågor, färdigheter och förhållningssätt värderas högt, då du behöver kunna hantera barn med olika behov. Det är av vikt att du är pedagogisk, noggrann, empatisk, förtroendeingivande, har god samarbetsförmåga och alltid ser till våra elevers bästa - i allt du gör.
Vi lägger stor vikt i den här rekryteringsprocessen på din personliga profil.
Om arbetsplatsen
Tjänsten är placerad i Leksands kommun och ingår i elevhälsans EMI, tillsammans med rektor, skolsköterska, skolpsykolog, kurator samt specialpedagog. Närmaste chef är Elevhälsochef.
Vi erbjuder dig
För oss är det viktigt att alla våra medarbetare känner trygghet i sin anställning och en ökad livskvalitet genom att jobba i kommunen. Lyckas vi med det finns det goda förutsättningar att också lyckas med vår gemensamma uppgift, som är:
Vi gör det vi ska genom att ta gemensamt ansvar för vårt demokratiska uppdrag, använda våra resurser klokt och alltid hålla fokus på dem vi är till för.
Vi gör det bra och är stolta över vårt arbete och de resultat vi når, och vi välkomnar engagerade och modiga medarbetare som vill utveckla och förbättra tillsammans med oss.
Vi gör det tillsammans genom att samarbeta och lära av varandra. Dialogen är viktig för oss, och vi hittar nya lösningar tillsammans med dem vi är till för, med tillit, omtanke och respekt.
Vi strävar efter ett hälsofrämjande arbetsklimat, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling. Kompetensutveckling är en självklarhet, och vi uppmuntrar våra medarbetare att vidareutvecklas genom kurser, utbildningar och nätverkande.
På vår hemsida har vi samlat information om hur det är att arbeta hos oss. För mer information vänligen se https://leksand.se/jobba-hos-oss
För dig som sökande har vi möjlighet att erbjuda medflyttandeservice, se vidare http://www.rekryteringslots.se
Din ansökan
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Leksands kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken. Ansökningshandlingarna består av CV och personligt brev.
Legitimation för att verifiera din identitet behöver uppvisas vid en eventuell intervju. Det är standard i alla våra rekryteringsprocesser.
Observera att den här tjänsten omfattas av bakgrundskontroll.
Vilken typ av kontroll som genomförs beror på tjänstens innehåll och ansvar. Du kommer att få information om det i samband med rekryteringsprocessen.
Sista ansökningsdatum är 7:e augusti 2026
Tillsättning sker efter överenskommelse och vi granskar CV:n löpande så det är bra om du skickar in din ansökan så fort som möjligt.
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Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Leksands Kommun
(org.nr 212000-2163), https://leksand.se/
793 31 LEKSAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Leksands kommun Kontakt
Sektorchef Utbildningssektorn
Annica Sandy Hedin annica.sandy-hedin@leksand.se +4624780179 Jobbnummer
9985736