Skolläkare för arbete i hela Sverige
Medcura AB / Läkarjobb / Stockholm Visa alla läkarjobb i Stockholm
2026-07-28
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Om Jobbet
Vi söker just nu fler skolläkare för arbete i hela Sverige. Du kommer arbeta mot grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola samt anpassad gymnasieskola. Du kan även behöva vara tillgänglig för kortare frågor/avstämningar utanför den platsförlagda tiden. Tjänsten ingår i Elevhälsans medicinska insats och sker i samarbete med skolsköterskor på plats.
Du bör:
• Ha intresse för barn och ungdomars hälsa, utveckling och lärande.
• Ha ett empatiskt och förtroendefullt förhållningssätt samt god social- och samarbetsförmåga.
Vad erbjuder Medcura?
Välkommen till Medcura – där dina möjligheter inom vårdsektorn är gränslösa. Vi erbjuder dig en värld av valmöjligheter, från privata kliniker till offentliga vårdinrättningar, där du kan utforska ett rikt utbud av uppdrag. Oavsett om du föredrar kortare pass eller söker längre engagemang, skräddarsyr vi din arbetsupplevelse för att matcha dina ambitioner och kompetenser perfekt.
Om MedcuraPubliceringsdatum2026-07-28Kvalifikationer
Hos Medcura är vi på jakt efter dedikerade individer som trivs med att arbeta självständigt och känner sig trygga i sina yrkesroller. Vi värderar glädje, positivitet och flexibilitet högt, eftersom vi tror att dessa egenskaper är grundläggande för att skapa en givande arbetsmiljö. Om du är någon som naturligt närmar dig utmaningar med ett lösningsorienterat mindset och alltid strävar efter att ge exceptionell service, då är du precis den vi letar efter.
Tillsättning
Löpande vi ser fram emot få veta mer om ditt intresse! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Medcura AB
(org.nr 556642-6242), https://karriar.medcura.se/
Sturegatan 56 (visa karta
)
114 36 STOCKHOLM Kontakt
Elvis Johansson elvis.johansson@medcura.se 070-753 04 55 Jobbnummer
10014448