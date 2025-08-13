Skolkuratorer till centrala elevhälsan Tillsvidareanställning och Vikariat
Halmstads kommun, Centrala barn- och elevhälsan / Kuratorjobb / Halmstad Visa alla kuratorjobb i Halmstad
2025-08-13
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Halmstads kommun, Centrala barn- och elevhälsan i Halmstad
När du jobbar i Halmstads kommun är du med och formar, stärker och berikar andras vardag. Din insats är meningsfull för oss - vem du än är. Vi söker dig som vill bidra till ett bättre Halmstad.
Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 105 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 10 000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för Halmstads kommunala förskolor, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Varje dag går ungefär 16 000 barn till någon av våra verksamheter.
Vi söker dig som vill arbeta för att varje barn och elev ska få den bästa starten i livet.
Välkommen att utvecklas i Halmstads kommuns största förvaltning där dina insatser kommer göra skillnad varje dag. Hos oss är du med och skapar framtiden!Publiceringsdatum2025-08-13Arbetsuppgifter
Vi söker engagerade och lösningsfokuserade skolkuratorer som vill bidra till att främja elevers psykiska hälsa och välmående. Ditt arbete kommer att vara avgörande för att eleverna ska kunna nå sina kunskapsmål och utvecklas både socialt och emotionellt i en trygg och stödjande lärmiljö.
Som skolkurator kommer du bl.a. att:
Genomföra samtal med elever och vårdnadshavare.
Utreda och bedöma elevers skolsociala situation.
Aktivt delta i skolans elevhälsoteam tillsammans med skolsköterskor, specialpedagoger, speciallärare och rektorer.
En viktig del av uppdraget är samverkan både internt med skolans personal och externt med exempelvis socialtjänst, habilitering och barn- och ungdomspsykiatri.
Du arbetar främjande och förebyggande tillsammans med andra professioner för att stärka elevers skolanknytning, skapa en trygg lärmiljö och bidra till skolans värdegrundsarbete.
Vi söker dig som:
Trivs med att arbeta med komplexa frågor och har god analytisk förmåga.
Är självständig, tydlig och lyhörd i din kommunikation.
Har lätt för att anpassa dig efter olika behov hos elever, vårdnadshavare och skolpersonal.
Vill ta en central och ledande roll i skolans trygghetsarbete, med särskilt fokus på värdegrundsfrågor.
Vi söker medarbetare både till tillsvidaretjänst och vikariat på 1 år. Du kommer att få ange i din ansökan vilken/ vilka tjänster du är intresserad av!Kvalifikationer
Du har Socionomexamen eller högskolexamen, 180 hp med en inriktning inom beteendevetenskap som arbetsgivaren anser lämpligt samt 30 hp socialrätt.
Vi söker dig som har:
En stark förmåga att bygga positiva relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Mycket god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team.
Ett engagerat och lösningsfokuserat förhållningssätt, där du ser möjligheter utifrån givna förutsättningar.
Vilja och förmåga att påverka skolkulturen och aktivt bidra till utvecklingen av skolans elevhälsoarbete.
Initiativkraft och ledarskap, både i att driva utvecklingsarbete och i att leda dig själv och andra.
Vi ser gärna att du har ett starkt engagemang för barns rättigheter, särskilt deras rätt till delaktighet och inkludering.
Det viktigaste för oss är att du är nyfiken, lyhörd och har en vilja att förstå varje elev som individ, samt att du arbetar utifrån ett professionellt och empatiskt förhållningssätt.
Personlig lämplighet kommer att ges stor vikt i rekryteringen.
Erfarenhet krävs.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Kan du inte det behöver du uppvisa ett arbetstillstånd eller att du kan visa att du är undantagen från skyldighet till arbetstillstånd.
Om du erbjuds anställning inom Barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag utan anmärkning från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola. Utdraget är kostnadsfritt och tar ca 2-3 veckor för polisen att handlägga. Beställ därför i god tid!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C272201 - 2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads kommun
(org.nr 212000-1215) Arbetsplats
Halmstads kommun, Centrala barn- och elevhälsan Kontakt
Enhetschef skolkuratorer
Karolina McPherson 070-4543078 Jobbnummer
9457332