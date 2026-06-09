Skolkurator till Velanda skola och Skoftebyskolan - vikariat
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Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.
Skolkurator till Velanda skola och Skoftebyskolan – vikariat
Vill du göra skillnad för barn och ungas utveckling, lärande och välmående? Nu söker vi en engagerad skolkurator för ett vikariat på Velanda skola och Skoftebyskolan.Publiceringsdatum2026-06-09Om tjänsten
Som skolkurator hos oss är du en viktig del av elevhälsoteamet och arbetar utifrån skollagens uppdrag med fokus på elevernas hälsa, utveckling och förutsättningar för lärande. Tillsammans med lärare, skolledning och övriga professioner inom elevhälsan bidrar du till att skapa en trygg, inkluderande och stödjande skolmiljö.
Du arbetar främjande, förebyggande och åtgärdande, där relationsskapande är en central del av uppdraget. Vi värdesätter att du är en närvarande vuxen i elevernas vardag och aktivt bygger förtroendefulla relationer genom att finnas nära verksamheten.
Ditt uppdrag
Som skolkurator ansvarar du för det förebyggande och trygghetsfrämjande arbetet på skolorna. Du arbetar med uppföljning och utvärdering av skolornas arbete mot diskriminering och kränkande behandling samt samverkar nära rektor kring anmälningar, utredningar och uppföljning av misstänkta kränkningar.
Du är en viktig länk mellan skola, hem och andra samhällsaktörer och bidrar med ett psykosocialt perspektiv i elevhälsoarbetet. Du har även en central roll i skolornas närvaroarbete genom uppföljning, analys och samverkan med personal, elever och vårdnadshavare.Dina arbetsuppgifter
I tjänsten ingår bland annat att:
Genomföra enskilda elevsamtal
Samverka med vårdnadshavare och externa aktörer
Genomföra sociala kartläggningar inom ramen för utredningar av särskilt stöd samt att medverka i utredningar inför mottagande i anpassad grundskola
Planera och genomföra gruppstärkande och trygghetsskapande insatser
Stötta lärarna i utredningar och uppföljningar av kränkningsärenden och skolfrånvaro
Samverka med pedagoger och elevhälsoteam för att stödja elevernas utveckling och måluppfyllelse
Bidra till skolornas systematiska elevhälso- och trygghetsarbeteKvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Du har god kunskap om skolans uppdrag och elevhälsans arbete samt erfarenhet av att arbeta med barn och unga. Erfarenhet av arbete som skolkurator är meriterande.
Som person är du trygg, relationsskapande och har god förmåga att samarbeta med olika professioner. Du arbetar självständigt, är strukturerad och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du ser möjligheter, tar initiativ och bidrar aktivt till skolornas utvecklingsarbete.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Tillträde från 2026-10-01 eller enligt överenskommelse.
Anställning t o m 2027-06-30 med eventuell förlängning.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons!
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Trollhättans stad tillämpar rökfri arbetstid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trollhättans Kommun
(org.nr 212000-1546), http://www.trollhattan.se
Gärdhemsvägen 9 (visa karta
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461 32 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
Trollhättans Stad Kontakt
Rektor
Jenny Krook 0520-496312 Jobbnummer
9954232