Skolkurator till Segeltorpsskolan, Huddinge kommun (Vikariat)
Huddinge kommun, Segeltorpsskolan elevhälsa
2025-10-31
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Barn- och utbildningsförvaltningen jobbar på uppdrag av förskolenämnden och grundskolenämnden. Förvaltningen ansvarar för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, grundskola och anpassad grundskola. Vårt viktigaste uppdrag är att ge alla barn och elever i Huddinge möjlighet att utvecklas till sin fulla potential i en trygg utbildningsmiljö. Här spelar alla våra anställda en viktig roll i genomförandet.
Segeltorps rektorsområde består av tre skolor - Långsjöskolan och Skansbergskolan med årskurserna F-3 och Segeltorpsskolan med årskurserna 4-9. Totalt ca 1100 elever. Vår grundsyn är att alla människor kan, vill och ska lyckas i sina uppdrag oavsett om du är elev eller personal hos oss. Vi arbetar aktivt med värdegrundsfrågor och ett positivt förhållningssätt. Vi präglas av en vilja att ständigt utvecklas till det bättre där kunskap och trygghet står i centrum för alla i skolan.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill vara med och stärka upp vårt arbete i den samlade elevhälsan. Vårt förebyggande och främjande arbete för alla elevers hälsa, trivsel och utveckling sker i tätt samarbete med både personal, elever och vårdnadshavare. Du ingår i skolans elevhälsoteam, där står du för den psykosociala kompetensen och tillsammans i EHT har vi ett nära samarbete med arbetslagen på skolan. Du kommer att arbeta både självständigt och i grupp med elevhälsoteamet och annan pedagogisk personal. Vid behov arbetar du med konsultation och handledning av pedagoger i frågor som rör elevers sociala situation. Som skolkurator kan du vara med och skapa goda förutsättningar för elevernas utveckling och lärande. Du behöver därför vara väl insatt i skolans arbete. Mycket av din tid ägnas till individuella samtal med elever.Publiceringsdatum2025-10-31Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom eller har en utbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren.
För denna tjänst behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas.Kvalifikationer
Som kurator är det viktigt att du är lugn, trygg och stabil samt bidrar till en god skolmiljö. Du har en god förmåga att samarbeta med andra då yrket kräver kontakt med skolsköterska, specialpedagoger, lärare etc. Vidare har du ett starkt driv, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och kan självständigt strukturera dina processer, där du gör en tydlig plan och prioritering. Det är också av stor vikt att du besitter en god empatisk förmåga och att du kan skapa och underhålla relationer med såväl elever, vårdnadshavare och kollegor.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: Arbeta i Huddinge kommun (https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner)
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Bitr.rektor för elevhälsan Emma Lindström; emma.lindstrom@huddinge.se
(mailto:emma.lindstrom@huddinge.se
)
Detta är ett vikariat med en omfattning på 100% som varar fram till den sista december 2026.
Välkommen in med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C284132". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge kommun
(org.nr 212000-0068) Arbetsplats
Huddinge kommun, Segeltorpsskolan elevhälsa Kontakt
Bitr.rektor för elevhälsan
Emma Lindström emma.lindstrom@huddinge.se 08-53533069 Jobbnummer
9582924