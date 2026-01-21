Skolkurator till Olovslund och Nockebyhovs skolor
2026-01-21
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Nu har du en unik möjlighet att bli en del av vårt team på Olovslund- och Nockebyhovs skolor! Vi söker dig som är engagerad och utbildad skolkurator med några års erfarenhet.
Vår vision är att vi lär och utvecklas tillsammans och vi söker dig som förutom har ett stort hjärta också har en tro på och ett engagemang för elevers utveckling, relationsskapande och ledarskap. Varmt välkommen till våra skolor, där du kommer möta en välfungerande organisation där du har möjlighet att utvecklas skolkurator.
Om våra skolor
Olovslunds- och Nockebyhovs skolor ligger naturskönt i Bromma. Nockebyhovsskolan med ca 100 elever (F-3) är belägen mellan Judarskogen och Mälaren. Olovslundsskolan med ca 500 elever (F-6), inklusive anpassad grundskola, är belägen intill Olovslundsparken. En kompetent och erfaren personalgrupp har lagt grunden för en stabil organisation och god kultur. Skolan är attraktiv för elever, vårdnadshavare och medarbetare samt har ett högt söktryck vilket skapar goda förutsättningar för en hållbar organisation. Skolans vision "Vi lär och utvecklas tillsammans" genomsyrar arbetet på båda våra skolor och ett aktivt pedagogiskt utvecklingsarbete har lett till att vi år efter år når höga resultat avseende såväl kunskap som trygghet och trivsel.
Läs mer om våra skolor här:https://grundskola.stockholm/hitta-grundskola/grundskola/olovslundsskolan/https://grundskola.stockholm/hitta-grundskola/grundskola/nockebyhovsskolan/
Din roll hos oss
Tjänsten är på deltid, 80%, med möjlighet att påverka arbetstidens förläggning
Ditt elevfokus är tydligt och återspeglas i ditt förhållningssätt i vardagen
Du har kunskap om hur du synliggör och vidareutvecklar skolans psykosociala arbete
Du har en stark drivkraft att hålla utvecklingen av den psykosociala miljön levande
Du är en del av vårt elevhälsoteam
Du leder skolans systematiska trygghetsarbete och vår trygghetsgrupp
Du handleder och samverkar med dina kollegor för att tillsammans utveckla vår verksamhet
Du deltar i och ibland leder samtal med vårdnadshavare
Du bidrar med kunskap om samhällets resurser och stödsystem och samverkar med dessa
Du ansvarar för att det du dokumenterar håller hög kvalitet
Utbildningsbakgrund
Krav: Socionomexamen
Meriterande: Vidareutbildning inom det psykosociala områdetErfarenheter
Krav: Erfarenhet av arbete som skolkurator
Meriterande: Erfarenhet av arbete som skolkurator på en grundskola och anpassad grundskola
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och kommer påbörja intervjuer under annonseringstiden.
Välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
