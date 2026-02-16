Skolkurator till Liljeholmens gymnasium
Stockholms kommun / Kuratorjobb / Stockholm Visa alla kuratorjobb i Stockholm
2026-02-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Trivs du med att arbeta med ungdomar och se deras möjligheter? Tycker du om att arbeta i team för att främja hälsa? Då kan det här vara en tjänst för dig.
Vi söker nu en skolkurator till Liljeholmens gymnasium!
Välkommen till oss
Liljeholmens gymnasium är en skola med språkintroduktion (IMS) och individuellt alternativ (IMA). Till språkintroduktion har skolan ett kontinuerligt intag av elever under hela året. På Individuellt alternativ går elever som av olika anledningar inte är behöriga för ett nationellt program. Vi har undervisning i svenska som andraspråk för nyanlända ungdomar i åldrarna 16-19 år. Här går drygt 200 elever som talar 50 olika språk. Vid läsårets slut fortsätter de flesta av eleverna sina studier vid en annan gymnasieskola i Stockholm.
Nu söker vi dig som vill arbeta som skolkurator på Liljeholmens gymnasium.
Läs mer här om Liljeholmens gymnasium
Vi erbjuder
Du blir en del av en arbetsplats som präglas av engagerade medarbetare, kompetens och god arbetsmiljö. Vi erbjuder en trivsam arbetsplats i nyrenoverade lokaler på Lövholmsvägen 2 vid Liljeholmen. Som skolkurator har du ett eget kontor och är anställd med semestertjänst. Tillsammans strävar vi efter att våra elever ska få de verktyg de behöver för ett självständigt liv med fortsatta studier eller arbete. Läs mer om Stockholms stads förmåner här: Förmåner
Din roll
I rollen som kurator är du en viktig del av skolans elevhälsoarbete och arbetar förebyggande och främjande för elevernas välmående.
Ditt uppdrag som skolkurator innebär att
arbeta hälsofrämjande för att stödja elevens utveckling mot utbildningens mål, och förebygga ohälsa
ge stöd, råd och vägledning till elever, vårdnadshavare eller god man
dokumentera individuella ärenden och beslut
handleda skolans medarbetare i psykosociala frågor
arbeta med skolans värdegrundsarbete, trygghetsarbete, likabehandlingsplaner, krishantering, mot droger och mot mobbning
samverka externt med socialtjänst, olika boenden, polis samt med barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).
I elevhälsoteamet samarbetar du med skolans andra skolkurator, en skolsköterska, en speciallärare, en studie- och yrkesvägledare, en specialpedagog och en biträdande rektor eller med rektor. Du samarbetar även med vårt elevstödsteam som består av fritidspedagoger och resurspedagoger. Som kurator arbetar du mot hela skolan, men uppdraget kan även komma att inriktas särskilt mot IMS eller IMA.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som
har en socionomexamen
har aktuell erfarenhet av arbete som skolkurator
arbetat med elever i gymnasieålder
kunskap om lagstiftning som reglerar skolans verksamhet och sekretess
lätt att uttrycka dig i både tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du har:
arbetat med elever på språkintroduktion eller på individuellt alternativ på gymnasienivå
arbetat inom socialtjänsten med barn och unga med psykosociala behov samt deras familjer
arbetat med nyanlända eller ungdomar med utländsk bakgrund
arbetat med elever i behov av särskilt stöd, exempelvis neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).
kunskaper i andra språk än svenska och engelska
För att trivas i rollen har du en god samarbetsförmåga och ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Du har lätt för att skapa nya relationer och anpassa din kommunikation till mottagaren. För att klara av rollen behöver du vara strukturerad vilket innebär att du organiserar arbetet på ett effektivt sätt. Du har även en flexibel förmåga och kan prioritera om eller ändra arbetssätt. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet, engagemang och motivation för tjänsten.
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-02-16Övrig information
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Ladda gärna upp examensbevis i din ansökan.
Utdrag ur belastningsregistret måste uppvisas före anställning.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande.
Testning i rekryteringsprocessen kan förekomma.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/475". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Sanna Holmkvist, rektor 08-50834909 Jobbnummer
9743515