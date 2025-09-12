Skolkurator till LBS Kreativa Gymnasiet i Trollhättan
2025-09-12
LBS Kreativa gymnasiet är en stabil verksamhet som funnits i 30 år. Vi är en skola i framkant med nära kontakt med näringslivet. Vårt jobb är att lotsa eleverna genom gymnasietiden och under den resan förbereda dem inför framtidens kreativa branscher. Vår idé är "dagens utbildning för morgondagens jobb".
Läs mer om oss på www.lbs.se.
Det här blir du en del av
Lockas du av att stötta och handleda ungdomar i sin resa mot vuxenlivet? Uppskattar du goa kollegor i en trivsam arbetsmijö på en arbetsplats där det är nära till skratt och där vi fokuserar på lösningar snarare än problem? Här är vi ett litet men gott gäng som varje dag gör vårt bästa för att våra elever skall få en utbildning i framkant och utveckla förmågor att ta med vidare i livet och in i vuxenlivet.
På LBS Kreativa Gymnasiet i Trollhättan får du såväl trevliga och kompetenta kollegor men även fantastiskt rara elever, som förvisso kan behöva lite stöttning och vägledning ibland genom de kriser som kan uppstå i livet.
Det här erbjuder vi dig
Befattning som skolkurator om 20% i dagsläget.
Befattningen som skolkurator innebär att du är en del en skolans elevhälsoteam där du bidrar med perspektiv och kompetens inom ditt verksamhetsområde. Du bistår rektor i att uppmärksamma elever som potentiellt far illa på olika sätt och där orosanmälningar till socialtjänsten kan vara aktuella.
Du samverkar med EHT och övrig personal kring det förebyggande och hälsofrämjande arbetet med input och reflektioner. Exempel på sådana insatser som skolan tidigare, och numera, mer kontinuerligt verkar för är att t.ex. att bjuda in externa aktörer såsom Mina-Maria eller UMO för att föreläsa för våra elever inom olika relevanta områden som de behöver få kunskap om.
Det kan också innebära kortare insatser i form av samtalsstöd eller att med hjälp av skolsköterskan hjälpa elever vidare mot externt stöd/vård.
Som elevhälsopersonal inom LBS ingår du i ett nätverk där du bjuds in till regelbundna nätverksträffar med andra kuratorskollegor för professionsutveckling under ledning/samordning av vår elevhälsostrateg Tony Johansson.
Vidare så kommer du att få arbeta med ett glatt och positivt gäng kollegor som har nära till skratt och som är både inbjudande och hjälpsamma. Vi är en liten skola och styrkan ligger i att vi hjälps åt och stöttar och finns för varandra.
Det här söker vi
Vi söker dig som är utbildad socionom, alternativ dig som är i pågående utbildning mot att bli socionom. Meriterande är erfarenhet av att ha tidigare ha arbetat som skolkurator eller inom socialtjänsten, mot ungdomar samt ha kunskaper om NPF men det är inget krav.
Vi förutsätter att du gillar mötet med andra människor och trivs i en miljö där samarbete med kollegor är en del av ditt sätt att närma dig och utföra uppdraget.
Övrig information
Som medarbetare inom AcadeMedia får du tillgång till vår förmånswebb, en hemsida med där du enkelt ser hela din kompensation, alltså både lön och alla förmåner som du har via oss som arbetsgivare. Bland dessa förmåner finns också personalkortet, som ger en mängd rabatter på flera stora och välkända varumärken.
Tillträdesdag: Efter överenskommelse
Placeringsort: Trollhättan
Anställningsform: Tillsvidare. Academedia tillämpar provanställning om 6 månader.
Sista dag att ansöka är 5/10
Vi kallar löpande till intervju så skicka in din ansökan redan idag.
Kontaktperson: Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ta kontakt med rektor Fredrik Ohnesorge på fredrik.ohnesorge@lbs.se
alt. 0521-474871
Är du den vi söker?
Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev där du motiverar varför du söker dig till och just denna tjänst. Vi är tacksamma att få din ansökan så snart som möjligt och återkommer med besked till dig så snart vi fattat ett beslut.
Välkommen med din ansökan!
