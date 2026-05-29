Skolkurator till Kulturama grundskola i Sundbyberg
2026-05-29
Medborgarskolan finns över hela landet och våra kurser och kulturaktiviteter engagerar varje år närmare en miljon deltagare. Vår verksamhet är öppen för alla. Vår ambition är att stimulera till kunskapssökande, eget skapande och samhällsengagemang. Vi förenar trivsamma lärandeformer med höga krav på kvalitet och kompetens.Medborgarskolan Stockholmsregionen är en ideell förening som förutom traditionell folkbildning även bedriver förskola, grundskolor, gymnasier, eftergymnasiala utbildningar, yrkesutbildningar (YH-utbildning och KU-utbildning) samt företagsutbildningar.Läs mer om Medborgarskolan Stockholms verksamheter på www.medborgarskolan.se/stockholm
Kulturama grundskola i Sundbyberg är en profilskola med cirka 50 engagerade medarbetare och 500 kreativa elever i årskurs 4-9. Skolan erbjuder tre specifika inriktningar: Bild och form, musik och sång samt musikal. Våra elever, som kommer från hela Storstockholm och dess omnejd, väljer aktivt att söka till oss på grund av vårt unika fokus.
Profilinriktningarna genomsyrar hela vår verksamhet och skapar utmärkta möjligheter för sammanhållning och samarbete. Denna speciella profil bidrar också till en tillåtande miljö där eleverna får möjlighet att vara sig själva och utvecklas i en trygg och inspirerande atmosfär.
Vår personal har en stark känsla av gemenskap och vi söker nu dig som, liksom vi, trivs i en miljö fylld av musik, teater och konst. Välkommen att bli en del av vårt kreativa och dynamiska team!
Du kommer att vara en del av skolans elevhälsoteam tillsammans med specialpedagog, skolsköterska, speciallärare, rektor, biträdande rektor och skolpsykolog. Elevhälsoteamet har ett nära samarbete med skolans pedagogiska personal, som är organiserade i arbetslag.
Du kommer att arbeta förebyggande och hälsofrämjande genom insatser på individ, grupp och organisationsnivå. Du deltar aktivt i elevernas skoldag och arbetar relationsbyggande.
Elevhälsoteamet strävar mot att arbeta främst förebyggande och hälsofrämjande för elevernas trygghet och måluppfyllelse, men det förekommer också inslag av åtgärdande insatser.
Som skolkurator är du skolans sakkunniga i sociallagstiftning och i psykosociala frågor. Du samverkar mycket med andra instanser exempelvis socialtjänsten och BUP.
Bland dina arbetsuppgifter ingår:
• att arbeta främjande och förebyggande genom att aktivt delta i olika sammanhang under elevernas skoldag
• socialt utrednings- och kartläggningsarbete
• samtal med elever, enskilt och i grupp
• Samtal med vårdnadshavare och hänvisning till externt stöd vid behov
• Deltagande i samverkansmöten. Samverkan med övriga aktörer runt eleven, såsom BUP, socialtjänst, mfl
• kris- och konflikthantering
• handledning och stöd till pedagoger i frågor som rör elevernas sociala situation
• stöd till kollegor inför, alternativ delta vid, svåra samtal och kontakter med vårdnadshavare
• samverkan vid övergångar mellan olika årskurser och skolor
• att leda det systematiska kvalitetsarbetet inom trygghets- och trivselområdet
• dokumentation i ProRenata
• du är skolans närvaroansvarig, följer upp och stämmer av samt vidtar i samverkan med mentor och elevhälsoteam åtgärder vid problematisk skolfrånvaro Kvalifikationer
Som person är du strukturerad och arbetar enligt tydliga processer. Du har intresse för att vidareutveckla befintliga processer, eller vid behov skapa nya rutiner. Du har förmåga att bedriva självständigt kurativt arbete. Du planerar och organiserar mycket av ditt arbete på egen hand. Du slutför de uppgifter du påbörjar och gör detta inom utsatt tid.
Som kurator lägger vi stor vikt att du som person kan bygga relationer med elever och övriga du möter. Du kan hitta kreativa lösningar för att skapa relation och få till samtal när det krävs. Du är trygg med obekväma eller svåra samtal för elevernas bästa och står stadigt i din yrkesroll trots att sammanhangen ibland är osäkra. Du samverkar på ett professionellt sätt med många olika externa samverkansparter från olika kommuner, vårdmottagningar, mm. Du vågar säga vad du tycker och har förmåga att hålla elevens bästa i fokus och förmedla detta på ett professionellt sätt. Kvalifikationer
• Socionomutbildning eller utbildning och erfarenhet motsvarande socionomexamen.
• Tidigare arbete som skolkurator
Meriterande
• Erfarenhet av arbete på barn- och ungdomsenhet inom socialtjänsten
• Erfarenhet av samverkans- och nätverksmöten
• Erfarenhet av verksamhetsutveckling eller systematiskt kvalitetsarbete
• Erfarenhet av föräldrastöd
• God kunskap om tillgängliga insatser för barn, unga och föräldrar
Tjänstens omfattning är 100%. Tillträde enligt överenskommelse.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rektor Sara Haraldson, sara.haraldson@kulturama.se
Medborgarskolan är ett studieförbund med ett brett kursutbud, stor musikverksamhet och samarbete med föreningar och grupper inom många olika ämnen. Deltagarna är i alla åldrar och med olika bakgrunder och intressen.
Sista dag att ansöka är 2026-06-29
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studieförbundet Medborgarskolan
, https://www.medborgarskolan.se/
174 52 SUNDBYBERG Arbetsplats
Medborgarskolan
9937554