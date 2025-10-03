Skolkurator till gymnasieskolan i Storuman/Tärnaby
Södra Lapplands Gymnasieförbund / Kuratorjobb / Storuman Visa alla kuratorjobb i Storuman
Södra Lapplands Gymnasieförbund är ett nystartat förbund som innefattar gymnasieskolor i orterna Vilhelmina, Storuman och Tärnaby. Våra skolor är små och präglas av en god kamratskap, närhet och kollegial samverkan. Skolorna har hög måluppfyllnad och hög andel behöriga lärare. Undervisningsgrupperna är små
Vi strävar efter att SLG ska vara det naturliga valet för ungdomar i södra Lappland och vi erbjuder nio nationella program, introduktionsprogram samt lärlingsutbildning. SLG har också NIU-utbildningar inom armbrytning och alpin skidåkning. Vi har ett upptagningsområde som sträcker sig från Sorsele i norr till Dorotea i söder.
Våra kommuner ligger vackert belägna i södra Lappland och består av skog, sjöar och fjäll. Det är en del av Sverige där avstånden är långa och invånarantalet är litet. Här lever vi utan trafikstress, långa köer och trängsel. Närheten till naturen är självklar och vi har vita vintrar med mycket snö. Publiceringsdatum2025-10-03Dina arbetsuppgifter
I arbetet ingår enskilda samtal med både elever och vårdnadshavare
Du är en del av skolans elevhälsoteam som även består av skolledning, studie- och yrkesvägledare, skolsköterska, specialpedagog och skolpsykolog.
EHT träffas en gång i veckan men samarbetet sinsemellan är stort även övrig tid.
Vi söker en skolkurator till våra verksamheter på Luspengymnasiet i Storuman och till Tärnaby Alpina Gymnasium. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en skolkuratorsutbildning/socionomexamen eller likvärdig utbildning. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete som skolkurator på gymnasienivå.
Som person behöver du vara lyhörd för elevernas behov, vara empatisk, organiserad samt duktig på att kommunicera väl både i tal och skrift. Har ett positivt förhållningssätt och ser möjligheter, har god samarbetsförmåga och är flexibel
Rekrytering sker löpande varpå tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/26". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Södra Lapplands Gymnasieförbund
(org.nr 222000-3293) Arbetsplats
Södra Lapplands Gymnasieförbund Kontakt
Inez Abrahamzon 0940-14000 Jobbnummer
9539084