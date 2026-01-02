Skolkurator till grundskola i Botkyrka, 60 %
2026-01-02
Publiceringsdatum2026-01-02Dina arbetsuppgifter
Vi söker efter vår nya kollega, en skolkurator till en trevlig grundskola i Botkyrka. Tjänsten är på 60 % med start så fort som möjligt i januari och slutar i samband med vårterminens slut.
Vårt erbjudande
Alltid Astrid erbjuder marknadsmässig lön, friskvård, försäkringar och pension enligt kollektivavtal samt stor möjlighet till utveckling och påverkan. Vi arbetar nära varandra för att lära av varandra och stötta varandra.
Din bakgrund och rollen
Vi söker en skolkurator som är engagerad, initiativtagande och som vill känna att arbetet verkligen kan göra skillnad för eleverna. Du är en viktigt del av verksamheten och värdesätter att vara synlig bland elever och pedagoger. Du kommer att arbeta förebyggande på både individ-, grupp- och organisationsnivå.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av att
• Delta i arbetet i elevhälsoteamet på skolan och vara drivande i psykosociala frågor.
• Vara delaktig i pedagogiska utredningar tillsammans med övriga professioner i elevhälsan samt delta i det systematiska uppföljningsarbetet av elevhälsan.
• Arbeta rådgivande gentemot pedagoger och andra professioner inom skolan.
• Samarbeta med andra, både internt och externt, t ex med aktörer såsom polis, socialtjänst, habilitering och fältassistenter.
• Ha stödjande samtal med elever.
Det är viktigt att du är strukturerad, självgående och med god förmåga att planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är ansvarskännande och har en mycket god samarbetsförmåga och är flexibel, initiativrik, lyhörd och empatisk. Du tycker om att dela med dig av dina erfarenheter och kunskaper och är samtidigt öppen för nya arbetssätt.Kvalifikationer
• Examinerad socionom och dokumenterad erfarenhet av arbete med barn och ungdomar.
• Du har erfarenhet att ge råd, stöd och vägledning till barn och vuxna.
• Du kan analysera verksamheten och utifrån detta prioritera och avgränsa ditt uppdrag.
• God kännedom om socialtjänstens lagar- och regelverk.
• Vara förtrogen med skolans styrdokument.
Det är meriterande med erfarenhet av att arbeta som skolkurator tidigare.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi tror att du känner igen dig i flera av följande egenskaper:
• Van vid att planera och strukturera ditt arbete
• Proaktiv och handlingskraftig
• Social med en vilja att arbeta tillsammans i professionsöverskridande team
• Lösningsorienterad
• Ett stort intresse för barn och ungdomars utveckling
• Stort intresse av och nyfikenhet kring förebyggande arbeteOm företaget
Alltid Astrid är ett nytt bolag inom elevhälsan, men med lång och omfattande erfarenhet och högt ställda mål inför framtiden. Tillsammans ska vi göra Alltid Astrid till det självklara valet att samarbeta med.
Med Alltid Astrid kan du få en långsiktig och spännande karriär eller ett intressant och omväxlande deltidsuppdrag.
För oss är kulturen det viktigaste vi har och vi agerar och arbetar efter våra tre värderingar:
Alltid tillsammans - partnerskap med uppdragsgivare, inom teamet och kring barnet
Alltid framåt - anamma ny forskning och tekniska möjligheter som kan stärka elevhälsans erbjudande
Alltid på riktigt - riktig kvalitet, riktigt ansvar och riktig omsorg
Urval görs löpande och därför hoppas vi att du ansöker idag!
Välkommen till Alltid Astrid - elevhälsa på riktigt!
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
