Skolkurator till elevhälsan på Oskarshamns kommun
2025-11-11
Välkommen till öarnas och sjöarnas plats!
Här i Oskarshamn kan du uppleva lugnet i värmen och tryggheten och finna din energi i närheten och gemenskapen. Vi är stolta över att vara landets fjärde örikaste kommun, med över 6 000 öar i vår skärgård och i våra 500 sjöar. Oavsett om du söker avkoppling eller äventyr, så har Oskarshamn något att erbjuda. Med havet som fond och barrdoft runt hörnet är det lätt att förälska sig och slå sig till ro.
I Oskarshamn kan du växa och utvecklas. Med stora arbetsgivare inom industri och teknik, drivna entreprenörer och småföretagare, erbjuder Oskarshamn ett välmående näringsliv och spännande möjligheter. Närheten mellan landsbygd, stad, hav och skog ger alla förutsättningar att leva tryggt och bekvämt, med tid över att följa passioner och drömmar. Välkommen att kasta ankar i Oskarshamns kommun.
Som kurator har du en viktig roll på skolan och i elevhälsoteamet. Du bistår skolan med kompetens inom sociallagstiftning och samhällsresurser samt utför elevhälsoarbete på individ-, grupp- och organisationsnivå. I dina arbetsuppgifter kan ingå arbete med klasser och grupper, att hålla samtal med elever enskilt och i grupp samt kontakter med vårdnadshavare. Du kan även stå för viss handledning och konsultation av övrig skolpersonal. Du samarbetar med socialtjänst, BUP, polis, ungdomsmottagningar och andra externa aktörer. Tjänsten är placerad på Oscarsgymnasiet.
Vi förväntar oss att du:
- har god förmåga till struktur och planering
- tycker om och har lätt för samarbete
- har respekt för alla människors lika värde
Som kurator hos oss förväntas du utifrån ett socialt och psykosocialt förhållningssätt arbeta tillsammans med skolorna när det gäller måluppfyllelse, mot psykisk ohälsa, kränkande behandling, diskriminering och trakasserier.
Tillsammans med skolornas lokala elevhälsa, centrala elevhälsa och i kuratorsgruppen förväntas du medverka till att elever med behov får stöd i sina måenden under skoltiden.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete som skolkurator eller av socialt arbete. Du har god förmåga att arbeta självständigt och du kan ta egna initiativ. Du är strukturerad och noggrann samt drivs av målinriktat arbete med hög kvalitet. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument.
Att samarbeta, skapa goda relationer och ha respekt för allas lika värde är för dig en självklarhet. Du kommunicerar väl på svenska i tal och skrift och har en god vana av dokumentation. Som kurator kan du komma att förflytta dig mellan olika verksamheter och samarbetsaktörer, B-körkort är därför ett krav.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
