Skolkurator till Elevhälsan, Lindesbergs kommun
2026-04-28
Vill du vara med och göra skillnad för barn och ungdomar och trivs med att arbeta i skolans miljö? Låter detta intressant? Tveka då inte att skicka in din ansökan.
Nu har du möjlighet att, tillsammans med erfarna medarbetare inom elevhälsan och i elevhälsoteam på skolorna, vara med och fortsätta utforma vårt främjande och förebyggande arbete på främst grupp- men även individnivå.
Vi söker dig som är intresserad och vill arbeta med barn och unga inom våra verksamheter i grundskolan och förskola. Ditt uppdrag kommer utgå från en eller flera av våra skolor i kommunen. Elevhälsans uppdrag är att arbeta med barnens lärmiljö i ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv, där insatser görs på individ-, grupp- och organisationsnivå. Centralt i arbetet som kurator inom skolan är att i olika sammanhang omsätta psykosocial kunskap till praktisk nytta. Du arbetar i elevhälsoteam, vilket innebär ett tätt samarbete med övriga yrkesgrupper inom teamet: rektor, specialpedagog, skolpsykolog och skolsköterska.
Vi erbjuder:
• Extern handledning regelbundet
• Kollegialt stöd genom mentorskap och regelbundna yrkesträffar med dina kollegor samt övrig personal inom Elevhälsoenheten
• Flextidsystem vilket ökar möjligheterna till eget självbestämmande över del av din tid
• Friskvårdsbidrag eller motionstimme
Arbetsuppgifter
Som skolkurator i elevhälsoteamet är din spetskompetens det psykosociala perspektivet. Du har god kunskap om risk- och skyddsfaktorer för barn/elevers hälsa, sociala situation, lärande och utveckling. Vid elevhälsoteamen ser du det som en självklarhet att bidra med din kunskap om hur vi i förskolan/skolan på bästa sätt kan stötta och möta de barn/ elever som är i behov av särskilt stöd för sin psykiska, sociala och emotionella utveckling.
Du tycker om variationen som yrket ger, att få arbeta på så väl gruppnivå som individnivå med personal, ledning, barn/elever och deras vårdnadshavare. På individnivå har du regelbunden konsultation och/eller handledning med skolpersonal, individuella stödsamtal med elever och vårdnadshavare. I de situationer då eleven är i behov av mer djupgående stöd så har du god överblick över samhällets övriga stödinsatser i form av externa samarbetspartners, till exempel barn- och ungdomspsykiatrin, ungdomsmottagning, samt socialtjänst och övriga myndigheter. Kvalifikationer
Du har socionomexamen från högskola eller universitet. Goda kunskaper i svenska i tal och skrift är ett krav, andra språkkunskaper är meriterande. Det är en stor fördel om du har tidigare erfarenhet av socialt arbete med barn och unga, förebyggande arbete samt erfarenhet av dokumentation. Vi använder dokumentationsverktyget PMO. Ytterligare meriterande är tidigare erfarenhet inom elevhälsa och/eller skola.
Vi förväntar oss att du har en god förmåga till struktur och planering. Vi förutsätter att du är självständig, flexibel, initiativrik och tycker om att arbeta i team och i nära samverkan med skolans personal. Du har ett gott och empatiskt förhållningssätt samt förmåga att skapa förtroende hos elever, vårdnadshavare och kollegor. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
B-körkort förväntas då resor mellan skolor kan förekomma.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, tfn 0581-810 00. Vi tar endast emot ansökningar via Offentliga jobb. Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings-/rekryteringsföretag.
Lindesberg kännetecknas av en positiv och stark framtidstro. Vi investerar för framtiden och vill växa. Vi söker engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla Lindesberg. Samverkan är ett honnörsord och vi vill stärka det i varje del av vår organisation. Idag arbetar ca 1 900 medarbetare med olika uppdrag för att ge invånarna god service med hög kvalitet. Välkommen att utvecklas vidare med oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BUN:A 2026/50".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lindesbergs kommun
(org.nr 212000-2015)
Stentäppsgatan 5 (visa karta
)
711 80 LINDESBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Enhetschef
Tina Oxvold tina.oxvold@lindesberg.se 0581-810 38
