Skolkurator till Drottning Blankas gymnasieskola Odenplan
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Drottning Blankas Gymnasieskola har sedan starten 1996 haft en tydlig vision – att skapa en skola där starka relationer och gemenskap står i centrum. Vi tror på kraften i samarbete och hur vi tillsammans kan stötta varje individ att utvecklas och nå sin fulla potential. Vår devis, " Det är viktigt för oss att det går bra för dig" , genomsyrar hela verksamheten och präglar vårt arbetssätt, från klassrum till organisationens övergripande mål. Idag finns Drottning Blankas Gymnasieskolor på 26 skolor i 20 städer runt om i Sverige, där vi erbjuder både praktiska och teoretiska gymnasieprogram. Våra värderingar – gemenskap, engagemang och ambition, ger oss vägledning i hur vi ska agera och är grundläggande för vår verksamhet. Vi är engagerade i våra kollegor, elever och omvärld. Tillsammans stöttar vi vår omgivning och låter engagemanget vara nyckeln till utveckling. När vi jobbar tillsammans, med det vi brinner för, når vi högre resultat. Vill du veta mer om hur vi skapar en inspirerande och utvecklande gymnasieskola? Besök oss på dbgy.se och upptäck möjligheterna!
På Drottning Blanka Odenplan blir du en del av gemenskapen på en skola med ca 700 elever och ca 60 medarbetare. En skola ger många möjligheter för både elever och personal. Vi erbjuder 9 olika program med ett flertal inriktningar och profiler, såväl högskoleförberedande som yrkes- och introduktionsprogram. Det finns ett pågående utvecklingsarbete kring skolans program och profil och många engagerade medarbetare med hög kompetens. Vi arbetar tillsammans för att eleverna ska nå sina mål och övervinna de svårigheter som kan komma i vägen. Det är vårt gemensamma arbete som ger resultat och skapar förutsättningarna för framtiden. På Drottning Blanka Odenplan möts du av en verksamhet med stort engagemang, glädje och tillsammans.
SkolkuratorDu kommer i rollen som skolkurator vara en viktig del av skolans elevhälsoteam. Som skolkurator skall du bidra med psykosocial kompetens för att öka förutsättningarna för att eleverna ska nå sina mål.Arbetsuppgifter
Föra elevsamtal såsom stöd-, konflikt-, och krissamtal samt ha utredande samtal med elever, i grupp eller enskilt.
Medverka vid elevmöten samt möten med elevhälsoteamet.
Ansvara för samordning vid anmälningar till socialtjänst och polis, samt för uppföljning i dessa ärenden.
Ansvara för egen dokumentation bland annat rörande handlingsplaner och skolsociala kartläggningar.
Handleda eleverna i grupp och individuellt i frågor rörande gruppdynamik och att komma tillrätta med miljön för eleven.
Fungera som stöd och erbjuda handledning vid komplexa elevärenden.
Nära samarbete med övriga medarbetare i elevhälsoteamet med det förebyggande och främjande arbetet.
Bidra med kunskaper om samhällets resurser och stödsystem samt kontakt med dessa.
Du leder skolans trygghetsarbete.
KvalifikationerVi söker dig som har socionomexamen med tidigare erfarenhet inom socialt arbete med barn och unga, gärna inom socialtjänsten. Skolkuratorsarbetet kräver en förmåga att hantera fler olika perspektiv, då det skolsociala arbetet ska värna om och synliggöra betydelsen av strukturella, organisatoriska och relationella perspektiv. Det krävs att du som skolkurator tar självständigt ansvar för det egna professionella arbetet samt aktivt samarbetar med kollegiet.
Vi erbjuder en tillsvidaretjänst på 100% med 6 månaders provtjänstgöring med tillträde 20250803Publiceringsdatum2026-06-25Kontaktuppgifter för detta jobb
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem.Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna biträdande rektor Karin Sandberg, karin.sandberg@cybergymnasiet.se
Vi är anslutna till kollektivavtal via Almega och all personal har ett friskvårdsbidrag om 3000 kr.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Vi är en del av AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag. Välkommen att läsa mer på www.academedia.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
111 37 STOCKHOLM Arbetsplats
Drottning Blankas Gymnasieskola Kontakt
Rekryterare
Karin Sandberg karin.sandberg@cybergymnasiet.se Jobbnummer
9979849