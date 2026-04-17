Skolkurator till centralt elevhälsoteam - arbete på skolor i Dalarna
Profilfriskolan Excel AB (svb) / Kuratorjobb / Leksand Visa alla kuratorjobb i Leksand
2026-04-17
, Gagnef
, Rättvik
, Borlänge
, Falun
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Profilfriskolan Excel AB (svb) i Leksand
Olympica söker nu en engagerad kurator som vill arbeta i vårt centrala elevhälsoteam med ett tydligt fokus på främjande och förebyggande elevhälsoarbete.
Olympica driver skolor med en helhetssyn på lärande där kunskap, trygghet och hälsa hänger ihop. Vår värdegrund bygger på att varje elev ska få förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt, både kunskapsmässigt och socialt, i en trygg och inkluderande miljö.
Tjänsten är fördelad mellan Olympicas grundskolor i Hedemora F-6, Ludvika (Håksberg) F-6 samt Leksand (Excel) F-9. Du blir en viktig del i ett samlat elevhälsoarbete där samverkan, kvalitet och elevens bästa alltid står i fokus.
Om uppdraget
Som kurator hos oss arbetar du i första hand främjande och förebyggande för att stärka elevers psykiska hälsa och skapa trygga, inkluderande lärmiljöer. Du bidrar till att utveckla strukturer och arbetssätt som gynnar alla elever.
Du ingår i ett centralt elevhälsoteam tillsammans med andra professioner där ni tillsammans driver och utvecklar det förebyggande elevhälsoarbetet. Arbetet innebär även åtgärdande insatser vid behov.
Du samarbetar nära med skolledning, pedagoger och vårdnadshavare, handleder personal och deltar i elevhälsomöten. Arbetet sker på organisations-, grupp- och individnivå.
Vi söker dig som
har socionomexamen eller likvärdig utbildning
har erfarenhet av arbete med barn och unga, gärna i skola
har ett starkt intresse för främjande och förebyggande arbete
är trygg i din yrkesroll och har god samarbetsförmåga
arbetar strukturerat och självständigt samtidigt som du värdesätter teamarbete
Vi erbjuder
ett meningsfullt och varierande arbete med fokus på långsiktigt elevhälsoarbete
ett nära samarbete i ett centralt elevhälsoteam
möjlighet att påverka och utveckla skolornas främjande och förebyggande insatser
en organisation där hälsa, rörelse och lärande går hand i hand
Tjänsten innebär arbete på Olympicas tre grundskolor vilket kräver viss flexibilitet. Vänligen notera att Profilfriskolan Excel ingår i Olympica.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: elin.lindner@olympica.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan skolkurator".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Profilfriskolan Excel AB (svb)
(org.nr 559030-6964)
Hjortnäsvägen 35 (visa karta
)
793 31 LEKSAND Arbetsplats
Profilfriskolan Excel/Olympicaskolan Leksand
Skolchef
Elin Lindner elin.lindner@olympica.se
9862396