Skolkurator till centrala Barn och elevhälsan, Nacka kommun
2025-10-29
Har du ett stort engagemang för barns hälsa, lärande och utveckling? Vill du arbeta hos en arbetsgivare där du har stor frihet i rollen samtidigt som du vid behov har möjlighet att få vägledning, stöd och inspiration av kollegor? Är du självgående i din yrkesroll men även har förmåga och intresse av att samarbeta med andra professioner? Sök då rollen som skolkurator redan idag! Du är anställd inom den centrala Barn och elevhälsan men har din huvudsakliga arbetsplats på Björknässkolan.
Ditt uppdrag
I rollen som skolkurator arbetar du med främjande och förebyggande insatser för att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande, utveckling och hälsa. Arbetet bedrivs på individ-, grupp och skolenhetsnivå. Du tillhör skolornas elevhälsoteam som även består av skolledare, skolsköterska, specialpedagog och skolpsykolog. Du stödjer skolledning och personal i att prioritera, planera och genomföra psykosociala insatser för elever. Du bidrar med din psykosociala och sociala kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete.
Du blir en del av den centrala Barn- och elevhälsan, där omkring 20 skolkuratorer ingår. Även om ni är placerade på olika skolor, har ni ett nära samarbete genom regelbundna träffar och ett starkt nätverk. Vidare samarbetar du med skolpersonal, elever, vårdnadshavare och externa aktörer för att främja elevernas välmående och utveckling.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
- Deltagande i skolornas elevhälsoteam
- Stödjande, motiverande, utredande och rådgivande elevsamtal, både enskilt och i grupp
- Rådgivning och stöd till vårdnadshavare kring föräldraskap samt hänvisning till lämplig stödinstans
- Handledning och konsultation till skolledning och skolpersonal i psykosociala frågor
- Informera om, samverkan med och samordning av kontakter med olika stödinstanser i samhället, såsom socialtjänst, psykiatri, habilitering, BUP och polisen
- Medverkan i skolans övergripande främjande och förebyggande trygghets- och likabehandlingsarbete
- Arbete med klasser och grupper utifrån trygghet, trivsel och hälsofrämjande teman
Din erfarenhet
För denna tjänst krävs att du har:
- socionomexamen
- aktuell erfarenhet av att arbeta som kurator och/eller med ungdomar med psykosocial problematik
- erfarenhet av att arbeta med barn/ungdomar
- god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du även har:
- erfarenhet av att arbeta som skolkurator
- god kunskap om skolan som organisation
- kunskap om och erfarenhet av att arbeta med barn/ungdomar i behov av särskilt stöd
- erfarenhet av att arbeta inom socialtjänsten.
Är det här du?
För att lyckas som skolkurator behöver du vara stabil, professionell och förtroendegivande. Du har både intresse och förmåga att samarbeta, kommunicera och skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare, skolpersonal och externa aktörer. Du värdesätter teamarbete och olika professioners kunskap, samtidigt som du förstår vikten av att skapa en trygg miljö där elever och vårdnadshavare känner sig bekväma att öppna upp sig. Som ensam kurator på skolan är det viktigt att du är självgående. Du planerar och strukturerar ditt arbete utifrån verksamhetens och elevernas behov, alltid med ett förebyggande och hälsofrämjande fokus. Vidare visar du gott omdöme i hanteringen av känsliga frågor. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Björknässkolan är en stabil och välfungerande F-9 skola med cirka 800 elever, vackert belägen i ett naturskönt område nära Björknäs centrum med goda kommunikationer och fri parkering. Skolan arbetar utifrån en tydlig struktur samt präglas av goda relationer, hög trivsel och en varm stämning i en erfaren och stabil personalgrupp. Läs mer om oss https://www.nacka.se/valfard-skola/bjorknasskolan/
Den centrala Barn- och elevhälsan består av skolläkare, skolsköterskor, kuratorer, psykologer, specialpedagoger och logopeder. Våra unika kompetenser kompletterar pedagogernas kunskaper. Vi är en stor grupp med mycket driv och fokus på förebyggande och hälsofrämjande arbete.
Som skolkurator får du ett fritt arbete med möjlighet att påverka och utforma din roll utifrån verksamhetens och elevernas behov samtidigt som du får hjälp och stöd från en stor grupp kollegor med kompetens inom olika områden. Som en del av den centrala Barn- och elevhälsan får du regelbundet träffa de olika personalkategorierna för kompetensutveckling och erfarenhetsdelning. Vi har APT, professionsmöten och handledning i grupp en gång per månad. Vi erbjuder dig introduktion, mentorskap och arbete i en kommun med ett mycket bra förebyggande arbete. Läs mer om oss https://www.nacka.se/valfard-skola/barn-och-elevhalsan/
Som anställd i Nacka kommun har du bland annat tillgång till förmåner som friskvårdsbidrag på 3 000 kr per år, gym, extra semesterdagar genom semesterväxling, köp av SL-kort via nettolöneavdrag och en mångsidig intern stödfunktion.
Intresserad?
Vi rekryterar utan personligt brev och bedömer enbart din ansökan utifrån ditt CV och dina svar på ett antal frågor som du får besvara i samband med ansökan. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Välkommen med din ansökan senast 2025-11-12!
Bakgrundskontroll kan komma att tillämpas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering.
Besök gärna Nackas kommunala skolor och förskolors karriärsida https://www.nacka.se/valfard-skola/nackas-kommunala-skolor/arbetahososs/jobba-hos-oss/
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad.
