Skolkurator till Björkhagens skola
2025-11-01
Välkommen till oss
Välkommen att söka som skolkurator på Björkhagens skola.
Vi är en kommunal F-9 skola som ligger söder om söder, mitt i grönskan på gränsen till Nackareservatet.
Björkhagens skola har ca 780 elever och vi är ca 100 medarbetare. Våra elevers utveckling är vår främsta prioritet. Vi strävar efter att skapa en trygg och inkluderande miljö där gemenskap står i centrum och varje individ får möjlighet att växa och utvecklas.
Läs mer på https://bjorkhagensskola.stockholm.se/
Vi erbjuder
Som medarbetare på Björkhagens skola så erbjuder vi en lugn och trygg arbetsmiljö. Vi är en stor arbetsplats med drygt 100 medarbetare. Vi följer de riktlinjer som staden har kring pension och friskvård mm.
Din roll
I rollen som kurator kommer du vara en del av skolans elevhälsoteam tillsammans med rektor, biträdande rektorer, specialpedagog, speciallärare, studie och yrkesvägledare och skolsköterska. En skolläkare är också knuten till vissa delar av elevhälsans arbete. Vi ser teamarbetet som viktigt för en god elevhälsa med en strävan att utvecklas utifrån verksamhetens identifierade behov. Som kurator kommer du tillsammans med skolledning, elevhälsoteam och skolans övriga personal arbeta för en god psykosocial arbetsmiljö för skolans elever.
Du bidrar med det sociala och psykosociala perspektivet i teamet och verksamheten. Arbetet kan göras genom stödjande, förebyggande och främjande arbete på individ, grupp och organisationsnivå. Det hälsofrämjande arbetet inom skolan är en viktig del av vår strävan att ge våra barn och ungdomar en god grund till kunskap och social utveckling.
Dina främsta arbetsuppgifter är:
• Elevsamtal: Råd och stödsamtal men även bedömnings- och kartläggande samtal.
• Samarbete med skolpersonal kring elevers hälsa och utveckling.
• Stöd, information och samarbete till och med elevernas vårdnadshavare.
• Att ha kontakt och samarbete med andra verksamheter som finns som stöd för barnen och
deras familjer.
• Bedömning i samarbete med skolpsykolog inför remittering av psykisk ohälsa.
• Att inom det psykosociala fältet ge stöd och handledning till verksamheternas personal.
• Dokumentation som utförs i dokumentationssystemen.
• Övriga åtaganden och uppgifter sker i samråd med närmsta chef.
Inom Stockholms stad erbjuds du stöd genom "elevhälsans professionsstöd". Syftet med professionsstödet är att skapa förutsättningar för likvärdighet i alla stadens skolor, att all elevhälsopersonal får den kompetensutveckling som behövs och att kvalitetssäkra elevhälsoarbetet så som introduktionshandledningskurs, handledning, fortbildning, utbildning, fördjupad inom specifika
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har socionomexamen med tidigare erfarenhet inom socialt arbete med barn och unga, gärna inom socialtjänsten. Det är även viktigt att ha kunskap om den lagstiftning som styr skolverksamheten och sekretesslag.
Som skolkurator måste du självständigt ta ansvar för det egna professionella arbetet. På skolan finns ingen arbetsledning inom yrkesområdet. Det innebär att kuratorn, i dialog med rektorn där arbetsområden prioriteras, själv leder och organiserar sitt arbete. Det ger stor handlingsfrihet men ställer också stora krav på gott omdöme och personlig mognad.
Det krävs även att skolkuratorn tar ansvar för att bibehålla och utveckla sin yrkeskompetens och sitt omvärldskunnande löpande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
