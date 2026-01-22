Skolkurator till Båtsmansskolan och Vällsjöskolan
2026-01-22
Din arbetsplats
Vill du göra skillnad i elevers vardag och vara en del av ett engagerat elevhälsoteam? Vi söker en kurator som brinner för att arbeta hälsofrämjande och vill bidra till att alla elever når sin fulla potential.
Tjänsten: 50% på vardera skolan (ca 15 minuters promenad mellan skolorna)
Båtsmansskolan och Vällsjöskolan har ett naturligt samarbete då eleverna från Vällsjöskolan F-6 fortsätter sin skolgång på Båtsmansskolan 7-9. Redan i årskurs 6 påbörjar eleverna från Vällsjöskolan sin övergång genom att läsa moderna språk, musik och hem- och konsumentkunskap på Båtsmansskolan. Som kurator får du en unik möjlighet att följa eleverna genom hela deras grundskoletid och skapa långsiktiga relationer som gör verklig skillnad i deras utveckling.
På Båtsmansskolan möter du ca 190 elever i årskurs 7-9 samt en kommungemensam SU-grupp. Här råder en stark vi-känsla där alla vuxna är lika viktiga för elevernas framgång. Skolan präglas av motiverade elever, ett framgångsrikt PALS-arbete med relationsfokus, och ett kreativt ämnesövergripande arbetssätt med flera temainriktningar varje läsår. Delaktighet och elevernas framgångsfaktorer står i centrum.
Vällsjöskolan är en liten och trivsam F-6-skola vid Vällsjön med ca 200 elever. Med en klass per årskurs och hög personaltäthet skapar vi en trygg miljö där alla vuxna känner varje elev. Erfarna pedagoger arbetar i sammansvetsade arbetslag för att ge alla elever bästa möjliga förutsättningar att nå läroplanens mål. Skolan har två fritidsavdelningar och en fritidsklubb, samt en skolgård som inbjuder till lek och aktivitet i naturskön miljö.
Ditt uppdrag
Som skolkurator ingår du i elevhälsoteamet och bidrar med psykosocial kompetens på organisations-, grupp- och individnivå. Du samverkar med skolsköterska, specialpedagog, skolpsykolog, skolläkare och rektor i ett hälsofrämjande och förebyggande arbete.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
• Delta i och driva värdegrunds- och trygghetsarbete
• Stödsamtal och motiverande samtal
• Samverka med vårdnadshavare och externa aktörer (socialtjänst, BUP m.fl.)
• Information, konsultation och handledning inom psykosociala området
• Bollplank och samarbetspartner till rektorer, lärare och övrig personal
• Hands-on arbete med elever genom workshops och gruppövningar
Kvalifikationer
• Socionomexamen (legitimerad hälso- och sjukvårdskurator meriterande)
• God förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska
Vi söker dig som:
• Har kompetens inom hälsofrämjande och förebyggande arbete
• Arbetar strukturerat med god dokumentationsförmåga
• Kan arbeta självständigt och värdesätter samarbete
• Är flexibel och lösningsorienterad
• Gärna har erfarenhet av att arbeta som skolkurator, särskilt på högstadiet
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas.
Vad vi erbjuder dig
• En meningsfull roll där du gör verklig skillnad för barn och unga
• Två skolor med stark gemenskap och engagerade kollegor
• Professionellt elevhälsoteam och nätverk med kommunens övriga skolkuratorer
• Regelbunden handledning och kompetensutveckling
• Möjlighet att följa elever genom hela grundskoletiden
Läs mer på vår hemsida om vad vi erbjuder dig. (https://www.harryda.se/arbete/arbetaiharrydakommun/detharerbjudervidig.4.4bd770a51817ff14fcd13400.html)
Om Härryda kommun
Härryda är en kommun som vågar!
Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3 000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda kommun har de fyra senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking av Årets superkommun.
Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans åstadkommer vi mer!
Övrig information
Om du som sökande har skyddade personuppgifter så skickar du din ansökan i pappersform till: Härryda kommun, Personalfunktionen, Sofia Götberg, 435 80 Mölnlycke. Din ansökan kommer att hanteras enligt kommunens rutin för hantering av skyddade personuppgifter vid rekrytering och anställning. Ange annonsens referensnummer i din ansökan så vi vet vilken tjänst du söker.
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C301543". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härryda kommun
(org.nr 212000-1264) Kontakt
Rektor
Niclas Lindberg niclas.lindberg@harryda.se 031-724 82 00 Jobbnummer
9699935