Skolkurator till Backluraskolan och Maltesholmsskolan
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2026-06-18
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Välkommen till oss
Vi erbjuder en tjänst som skolkurator på våra två skolor, Backluraskolan och Maltesholmsskolan. Båda skolorna, som ligger i Hässelby, har elever som går hos oss i grundskolan från förskoleklass till årskurs 6 och Maltesholmsskolan har även anpassad grundskola. Backluraskolan som ligger i Hässelby Villastad har ungefär 460 elever med drygt 60 medarbetare. Maltesholmsskolan som ligger i Hässelby strand har ungefär 430 elever med drygt 85 medarbetare.
Din roll
Du kommer i rollen som skolkurator vara en viktig del av skolans elevhälsoteam. Som skolkurator arbetar du främst förebyggande och hälsofrämjande, samt bidrar med psykosocial och social kompetens i nära samverkan med elevhälsans professioner och övrig skolpersonal.
Arbetsuppgifterna är varierande och omväxlande under arbetsdagen. Det kan exempelvis vara att:
Identifiera och analysera möjligheter och främjande faktorer i skolans lärmiljö samt att reducera hinder för lärande och personlig utveckling på organisations-, grupp- och individnivå.
Hålla samtal med elever enskilt och i grupp, närvara vid föräldrasamtal och nätverksmöten, handleda och konsultera skolpersonal,
Dokumentera inför beslut gällande individuellt elevarbete och inför skolans systematiska kvalitetsarbete.
Vara delaktig i utarbetandet och implementeringen av handlingsplaner gällande krishantering, värdegrundsarbete och konflikthantering samt plan mot kränkande behandling och aktiva åtgärder för att motverka diskriminering,
Bidra med kunskaper om samhällets resurser och stödsystem och samverka med bland annat socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin, habilitering, förenings- och fältverksamhet samt polis.
Vara ansvarig för skolans trygghetsteam och för uppföljning av inkomna kränkningsärenden.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Socionomexamen eller annan likvärdig utbildning.
Goda kunskaper om barn och unga samt deras utveckling.
Ett brett register av arbetsmetoder som har sin grund i teorier om samhälleliga och sociala system, mänskliga beteenden, kommunikation och samspelet mellan människor.
Goda kunskaper inom socialt arbete, psykosocialt förändringsarbete, sociologi, psykologi, socialjuridik samt en bred och fortlöpande uppdaterad kunskap om samhällets välfärdssystem.
Det krävs att du som skolkurator tar självständigt ansvar för det egna professionella arbetet och hur den psykosociala insatsen ska konkretiseras och utformas. Arbetsplan med prioriterade verksamhetsområden utifrån skolans behov och systematiska kvalitetsarbetet utarbetas i dialog med skolledning. Det ger stor handlingsfrihet men ställer också stora krav på gott omdöme samt god kännedom om det grundläggande uppdraget enligt skollag, läroplaner samt övriga styr- och vägledningsdokument.
Skolkuratorsarbetet kräver en förmåga att hantera fler olika perspektiv, då det skolsociala arbetet ska värna om och synliggöra betydelsen av strukturella, organisatoriska och relationella perspektiv. Skolkuratorn ansvarar även själv för att bibehålla och fördjupa sin yrkeskompetens samt omvärldsbevakning.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att arbeta på våra skolor krävs att du uppvisar giltigt utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister innan erbjudande av anställning.
Inom Utbildningsförvaltningen tillämpar vi individuell lönesättning reglerat av HÖK och Allmänna Bestämmelser (AB). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Brunklövergränd 12 (visa karta
)
165 78 HÄSSELBY Arbetsplats
Stockholms stad,Grundskoleavdelningen, Backluraskolan Kontakt
Ella Artmark ella.artmark@edu.stockholm.se Jobbnummer
9970491