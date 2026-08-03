Skolkurator på Grundskoleförvaltningen - flera tjänster
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2026-08-03
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Vill du göra skillnad för barn och unga? Vi söker en engagerad skolkurator som vill vara en del av vårt team och bidra till en trygg och stödjande skolmiljö. Hos oss blir du en del av ett kunnigt och stöttande team där du får möjlighet att göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.
Övrig information
Läs mer om Borås Stad som arbetsgivarePubliceringsdatum2026-08-03Dina arbetsuppgifter
Som skolkurator är du delaktig i att driva och utveckla det främjande och förebyggande arbetet för elevernas hälsa och utveckling. Du arbetar konsultativt gentemot pedagoger och andra professioner inom skolan. Du handleder personal, har stödjande samtal med elever samt genomför kartläggningar, utredningar och bedömningar. Som skolkurator har du alltid det pedagogiska uppdraget i fokus och i ditt arbete ingår även att förmedla kunskap till vårdnadshavare och personal inom skolan.Kvalifikationer
Du som söker är utbildad socionom eller har motsvarande högskoleutbildning. Vi ser också att du har erfarenhet av arbete med barn och unga. Du har lätt för att samarbeta men kan också planera och prioritera ditt arbete självständigt. Du har ett inkluderande förhållningssätt och skapar goda relationer med pedagoger, elever och vårdnadshavare. Du följer aktuell forskning och bygger ditt utvecklingsarbete på en analys av tidigare resultat. Du uttrycker dig väl i tal och skrift.
Körkort B och tillgång till bil är ett krav. Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via knappen Sök jobbet nedan.
Om du har skyddade personuppgifter, ska du inte skicka in din ansökan här. Kontakta istället rekryterande chef. Kontaktuppgifter finns i annonsen. Ange inte heller referenser med skyddad identitet.
Observera att ansökningar blir allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Om verksamheten
Vi söker nu skolkuratorer till fyra olika uppdrag inom våra grundskolor. Läs mer om tjänsterna nedan.
Du arbetar 70 procent på Bergdalskolan F-6 och 30 procent på Erikslundskolan F-6. Från och med augusti 2026 flyttar Erikslundskolan in i nyrenoverade lokaler.
Du arbetar 40 procent på Dalsjöskolan 4-6 samt 60 procent på Kerstinsgårdskolan F-3 och Tummarpskolan F-3. Från och med augusti 2027 kommer dessa tre skolor ligga under samma tak, beläget i centrala Dalsjöfors.
Du arbetar 80 procent på Fristadskolan 7-9 och 20 procent på Borgstenaskolan F-6.
Du arbetar 75 procent på Sjöboskolan F-6 och 25 procent inom annat uppdrag/annan skola.
Som skolkurator inom Borås Stad tillhör du den centrala elevhälsan där du får tillgång till intern handledning, organiserat yrkesnätverk samt möjlighet till stöd i arbetet via kollegor.
Som skolkurator har du en betydelsefull och varierad arbetsvardag där du bidrar till att skapa en trygg och stödjande skolmiljö. Du blir en del av ett engagerat elevhälsoteam som samarbetar och stöttar varandra. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "24:2026:210". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås Kommun
(org.nr 212000-1561), https://www.boras.se/ledigajobb
Borås Stad (visa karta
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501 80 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rekryterande chef
Mikael Sedvall mikael.sedvall@boras.se 033-358248 Jobbnummer
10018679