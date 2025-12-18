Skolkurator med verksamhetsutvecklaruppdrag till Barn och elevhälsan
2025-12-18
Din arbetsplats
Ingår i sektorn för utbildning, kultur och fritid. Sektor för utbildning, kultur och fritid (UKF) ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium, samt anpassad grundskola.
Du har din arbetsplats/placering på våra anpassade grundskolor (Lunnaskolan 1-3, Önnerödskolan 4-9, Högadalskolan 1-6, Djupedalskolan 4-9) samt på Metallvägen 4
Du arbetar för att alla barn, unga och vårdnadshavare i Härryda kommun ska kunna känna sig nöjda och trygga i skolan.
Ditt uppdrag
Som skolkurator ingår du i skolans elevhälsoteam och bidrar med psykosocial kompetens på organisations-, grupp-, och individnivå. I elevhälsan samverkar du med skolsköterska, specialpedagog, skolpsykolog, skolläkare, och rektor. Teamets uppdrag är att tillsammans med övriga arbetslag på skolan arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att stärka våra elever. För oss är det viktigt med samarbete och vi hjälps åt över professionsgränser i komplexa ärenden.I dina arbetsuppgifter som skolkurator ingår exempelvis· att delta i och driva skolans kontinuerliga värdegrunds- och trygghetsarbete· stödsamtal, motiverande samtal,· samverka med och stödja vårdnadshavare,· Information, konsultation och handledning inom det psykosociala området· insatser i på individ, grupp och organisationsnivå· samverkan med externa aktörer såsom socialtjänst, habilitering och BUP.
Som verksamhets utvecklare för elevhälsans psykosociala insats kommer du ha en viktig roll i att driva arbetet med att utveckla elevhälsans psykosociala insats.
I dina arbetsuppgifter som verksamhetsutvecklare för de psykosociala insatserna ingår bland annat· att ansvara för att processleda professionsgruppen skolkuratorer i Härryda kommun· Samverka med barn och elevhälsans övriga verksamhetsutvecklare· att se till att metodstöd och rutiner för kurators uppdrag finns· bevaka fortbildning/kompetensutbildning för kuratorer inom skolverksamhet
Det här krävs för tjänsten
• Vi söker dig som har socionomexamen. Vi ser gärna att du är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator· Gärna har erfarenhet av att arbeta som skolkurator.· Det är meriterande om du tidigare arbetat på Anpassad grundskola och om du har erfarenhet av att arbeta med målgruppen barn med intellektuell funktionsnedsättning.· Det är också värdefullt för oss om du har erfarenhet av att använda bildstöd och tecken som alternativt och kompletterande kommunikation.· God förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska är en förutsättning för tjänsten.· Intresse för kvalitets- och verksamhetsutveckling är en klar fördel, liksom förmåga att tänka helhet.
Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska du kunna uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning. Beställ ett direkt i samband med att du lämnar in din ansökan, du gör det via länken https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
(https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623)
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
• Du har lätt för att skapa goda relationer och är en kommunikativ person med bra samarbetsförmåga.· Du är lyhörd, positiv och trygg i dig själv· Du är tydlig och prestigelös· Du har ett strukturerat arbetssätt· Du är självständig, initiativrik, målinriktad i ditt arbete
Vi lägger också stor vikt vid personlig lämplighet
Vad vi erbjuder dig
Läs mer på vår hemsida om vad vi erbjuder dig. (https://www.harryda.se/arbete/arbetaiharrydakommun/detharerbjudervidig.4.4bd770a51817ff14fcd13400.html)
Om Härryda kommun
Härryda är en kommun som vågar!
Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3 000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda kommun har de fyra senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking av Årets superkommun.
Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans åstadkommer vi mer!
Övrig information
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Om du som sökande har skyddade personuppgifter så skickar du din ansökan i pappersform till: Härryda kommun, Personalfunktionen, Sofia Götberg, 435 80 Mölnlycke. Din ansökan kommer att hanteras enligt kommunens rutin för hantering av skyddade personuppgifter vid rekrytering och anställning. Ange annonsens referensnummer i din ansökan så vi vet vilken tjänst du söker.I första hand ser vi att du söker tjänsten via vårt rekryteringssystem. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C296800". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härryda kommun
(org.nr 212000-1264) Kontakt
Enhefschef
Susanne Sylvan susanne.sylvan@harryda.se 031-724 67 19 Jobbnummer
9653945