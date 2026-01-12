Skolkurator - gör skillnad varje dag i elevernas liv
2026-01-12
Brinner du för barns och ungas psykiska hälsa och vill arbeta i en skola där elevens välmående är en självklar del av lärandet? Då kan detta vara tjänsten för dig.
Vi söker nu en engagerad och trygg skolkurator som vill vara med och utveckla skolans psykosociala arbete i nära samverkan med elever, vårdnadshavare och kollegor. Hos oss får du en meningsfull, varierad och utvecklande roll där du bidrar till att skapa goda förutsättningar för elevers hälsa, trygghet och lärande.
Vad kan vi erbjuda dig?
Som skolkurator är du en central del av skolans elevhälsoteam och arbetar nära rektor, skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog och specialpedagog/speciallärare. Tillsammans driver ni ett gemensamt elevhälsoarbete med fokus på främjande, förebyggande och tidiga insatser på organisations-, grupp- och individnivå.
I rollen arbetar du med:
- Samtal, stöd och vägledning till elever
- Samverkan med vårdnadshavare
- Handledning och stöd till pedagoger i psykosociala frågor
- Kartläggning, analys och uppföljning av sociala och psykosociala behov
- Aktivt arbete i skolans närvarogrupp med fokus på förebyggande och åtgärdande insatser
- Samverkan med externa aktörer såsom socialtjänst, fältverksamhet samt kultur- och fritidsverksamhet
Du bidrar med din professionella kompetens i att föreslå strategier, metoder och arbetssätt som stärker skolans elevhälsoarbete och främjar en trygg och inkluderande skolmiljö.
Hos oss får du:
- Ett meningsfullt uppdrag där du gör verklig skillnad
- Ett nära och professionellt samarbete inom elevhälsoteamet och på skolan
- En arbetsmiljö som präglas av engagemang, tillit och utvecklingsvilja
- Möjlighet att vara med och påverka och utveckla skolans elevhälsoarbete
Vad söker vi hos dig?
Vi söker dig som:
- Är utbildad socionom
- Har god förmåga att arbeta både självständigt och i team
- Är trygg i din yrkesroll och vågar fatta beslut
- Har lätt för att skapa och bygga långsiktiga relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor
- Kommunicerar tydligt och professionellt i både tal och skrift
- Är strukturerad, initiativrik och lösningsfokuserad
Det är meriterande om du:
- Har erfarenhet av arbete som skolkurator
- Har arbetat med barn och unga inom socialt arbete eller socialtjänst
- Har vana av samverkan med externa myndigheter och aktörer
Som person är du lyhörd, prestigelös och trygg i dig själv. Du ser olikheter som en tillgång och möter utmaningar med nyfikenhet och professionalism. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Upplysningar
Om du blir erbjuden en anställning ska du uppvisa ett aktuellt utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister för arbete inom skola eller förskola i Sverige (RPS 442.5 2008-06-18/1).https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
I Falköpings kommun skapas nu en ny skolorganisation och vi gör stora satsningar på våra förskolor och skolor - både på landsbygden och i tätorten. Vi utvecklar organisationen, bygger om och bygger nytt. Allt för att våra barn och unga ska få förutsättningar för en så bra och likvärdig skola som möjligt och samtidigt skapa attraktiva arbetsplatser för våra pedagoger.
Framtiden nästa - för skolan och oss på Falbygden!
Falköpings kommun
Du hittar oss mellan Sveriges två största sjöar, vid foten av unika platåberg och böljande kultur- och jordbrukslandskap. Här lever vi härligt småstadsliv med storstadens utbud bara en timme bort med tåg. Ja, vi har det bästa av två världar i en tid då de flesta av oss söker balans.
Falköpings kommun eftersträvar att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter de kvalitéer som mångfald tillför våra verksamheter för att skapa en hållbar utveckling. Vår gemensamma värdegrund utgår ifrån att vi som medarbetare är till för Falköpingsborna. Vi erbjuder meningsfulla och viktiga arbeten, goda utvecklingsmöjligheter och ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på https://www.livetiskaraborg.se/och
Publiceringsdatum2026-01-12
För att hantera ansökningar använder vi Varbi. Du söker jobbet genom länken i annonsen. Om du av något skäl inte kan söka via Varbi (t.ex. skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
