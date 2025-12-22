Skolkoordinator till Nacka gymnasium, Nacka kommun
2025-12-22
Vill du kombinera självständigt arbete med nära samarbete i en administrativ grupp? Trivs du med att ha en central roll i en skolas dagliga verksamhet? Vi söker nu en ny skolkoordinator till Nacka gymnasium - en av Sveriges bästa gymnasieskolor - då en av våra nuvarande skolkoordinatorer flyttar från Stockholm.
Välkommen till Nacka gymnasium
Nacka gymnasium är en stor och attraktiv gymnasieskola med centralt läge, bara tio minuter från Slussen och på promenadavstånd till Nacka Forum. Skolan har cirka 190 anställda och drygt 2 200 elever fördelade på 18 utbildningar, introduktionsprogram och anpassad gymnasieskola. I över tio år har vi varit en av länets mest populära gymnasieskolor. I SKR:s jämförelser av kommunala gymnasieskolor i Sverige rankas Nacka gymnasium regelbundet i topp.
"En riktig skola" - så brukar våra elever beskriva Nacka gymnasium, och vi håller med. Här kombineras en trygg miljö med höga förväntningar och goda förutsättningar, vilket ger våra elever de bästa möjligheterna att lyckas med sina studier.
Ditt uppdrag
Som skolkoordinator har du en central och varierande roll där du bidrar till att skolans verksamhet fungerar smidigt samt säkerställer strukturerade och effektiva administrativa processer. Du har ett brett ansvar för administrativa och koordinerande uppgifter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Ge administrativt och koordinerande stöd till skolledningen.
• Ansvara för personaladministration, inklusive anställningsavtal, introduktion av nya medarbetare, sjukanmälningar, ledigheter och vikarieanskaffning.
• Hantera elevadministration kopplad till exempelvis betyg, studiemedel och nationella prov.
• Arbeta med ekonomiadministration, såsom fakturahantering, ekonomiuppföljning och beställningar.
• Vara en central kontakt för elever, vårdnadshavare, personal och externa aktörer samt fungera som länk mellan skolan och stadshuset i personal- och ekonomiadministrativa frågor.
• Delta i skolans säkerhets- och trygghetsarbete, administrativt utvecklingsarbete samt skolans aktiviteter och traditioner.
Arbetet är självständigt men sker i nära samarbete med skolans administrativa arbetsgrupp, som består av skoladministratör, schemaläggare, IT-ansvarig, skolvärd och två andra skolkoordinatorer. Rollen innebär även att du på sikt blir expertanvändare i flera av skolans system och bidrar till att utveckla effektiva administrativa arbetssätt.
Din erfarenhet
För denna tjänst krävs att du har:
• relevant eftergymnasial utbildning inom administration, pedagogik, ekonomi, personal eller annat område som arbetsgivaren bedömer som lämpligt
• erfarenhet av personaladministration
• erfarenhet av vikarieanskaffning
• god digital kompetens med vana av att arbeta i digitala administrativa system kopplade till ekonomi, skola och/eller personal (HR, lön och tidrapportering)
• god förmåga att uttrycka dig väl på svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du även har erfarenhet av administrativt arbete inom skolverksamhet, gärna i rollen som skolkoordinator, skoladministratör, skolsekreterare eller liknande.
Är det här du?
För att lyckas i rollen behöver du kunna samarbeta, kommunicera och skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare, kollegor och skolledare. På ett självgående, flexibelt och lösningsfokuserat sätt har du förmågan att effektivt styra, strukturera och ansvara för din tid och dina arbetsuppgifter. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett tydligt och effektivt sätt, samtidigt som du snabbt anpassar dig efter ändrade omständigheter - alltid med elevernas och verksamhetens bästa i fokus. Du trivs med att vara ansiktet utåt, har ett genuint intresse för service och att hjälpa andra, och är alltid villig att göra det lilla extra som gör skillnad för våra elever, vårdnadshavare och skolans personal. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Nacka gymnasium är en stor, stabil och välfungerande kommunal gymnasieskola med högt söktryck och höga förväntningar från elever, vårdnadshavare och personal. Här möter du motiverade och ambitiösa elever samt kompetenta och engagerade medarbetare. Som en av Sveriges bästa gymnasieskolor strävar vi efter ständig utveckling och hög undervisningskvalitet. Vi har en välfungerande IT-miljö och väl etablerade stödfunktioner, inklusive IT-support och vaktmästeri. Läs mer om oss här
Som skolkoordinator kommer du till en spännande arbetsplats med en varierad roll där du får möjlighet att utvecklas tillsammans med ett drivet team som kompletterar varandra. Du samarbetar nära med kollegor som värdesätter trivsel, stöd och samarbete, vilket skapar en stark gemenskap både i arbetet och socialt.
Som anställd i Nacka kommun har du bland annat tillgång till förmåner som friskvårdsbidrag på 3 000 kr per år, köp av SL-kort via nettolöneavdrag, gym, förmånscykel och en mångsidig intern stödfunktion.
Intresserad?
Vi rekryterar utan personligt brev och bedömer ansökan utifrån CV och dina svar på de frågor som du besvarar i samband med ansökan. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Välkommen med din ansökan senast 2025-01-11!
Bakgrundskontroll kan komma att tillämpas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering.
Besök gärna Nackas kommunala skolor och förskolors karriärsida här
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Nacka Kommun Kontakt
Facklig företrädare Vision
Zübeyde Arslanerkekoglu zubeyde.arslanerkekoglu@nacka.se Jobbnummer
