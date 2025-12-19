Skoljuridisk handläggare till Utbildningsförvaltningen
2025-12-19
Vill du arbeta med juridiska frågor som är centrala för skolans verksamhet och styrning?
Nu söker vi dig som har ett stort intresse för skolfrågor där din förmåga att tolka och tillämpa lagstiftning är central.
Tjänsten är brett inriktad med fokus på juridisk handläggning och rådgivning, och kvalificerat juridiskt stöd till hela förvaltningen.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat
• Skoljuridiskt stöd och rådgivning till rektorer och chefer
• Handläggning och utredning av anmälnings- och tillsynsärenden initierade av främst Skolinspektionen, Barn- och elevombudet samt Diskrimineringsombudsmannen
• Planering och genomförande av utbildningar rörande exempelvis kränkande behandling och andra områden
• Tjänsteskrivelser och remisser till utbildningsnämnden
• Utrednings- och processarbete inom förvaltningen
• Bevakning av förändringar gällande skolområdets lagar och förordningar samt övriga styrdokument
• Tillsynsansvar för fristående förskolor
• Hantering av övriga inkommande ärenden, exempelvis överklaganden och utlämnande av allmän handling
I uppdraget ingår även samverkan regionalt genom deltagande i Göteborgsregionens (GR) skoljuridiska grupp samt tillsynsgrupp
Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk examen inom juridik, offentlig förvaltning eller annat område som arbetsgivaren bedömer likvärdigt. Du har erfarenhet av juridisk handläggning, vana att arbeta i ärendehanteringssystem samt en god förmåga att tolka, tillämpa och kommunicera juridik på ett pedagogiskt sätt.
Följande erfarenheter är meriterande:
Erfarenhet av skoljuridiska frågor Erfarenhet av tillsyn, överklaganden och arbete gentemot Skolinspektionen, BEO eller DO Erfarenhet från kommunal eller annan offentlig verksamhet
Arbetet kräver att du har lätt för att samarbeta och ge konsultation på ett tillmötesgående och tydligt sätt. Du är trygg i din roll, har ett gott omdöme, hög integritet och är bra på att lyssna in och förstå verksamhetens perspektiv. Du behöver vara lyhörd, analytisk, noggrann och kunna arbeta lösningsfokuserat och självständigt utifrån din funktion. Du som trivs med ett kvalificerat utredningsarbete, självständigt ansvar och att arbeta nära verksamheter kommer att uppskatta rollen.
Din nya arbetsplats
Du har en central placering på utbildningsförvaltningens kansli och arbetar nära förvaltningens rektorer och förvaltningens ledningsgrupp.
Förutom spännande arbetsuppgifter, engagerade kollegor och ett gott arbetsklimat erbjuder vi dig goda anställningsförmåner som friskvårdsbidrag, flextidsvillkor samt möjlighet att arbeta viss tid på distans.
Varmt välkommen att söka tjänsten hos oss!
Jobba i Partille kommun
Partille kommun är en plats där allas lika värde står i centrum och där mångfald ses som en styrka. Med professionalitet i varje möte skapar vi drygt 3000 anställda trygghet, kvalitet och omtanke för både invånare och varandra. Här finns en stark framåtanda som driver utveckling och innovation, vilken främjas av närhet och korta beslutsvägar.
Ett gött arbete för ett gott samhälle!
Läs mer om hur det är att arbeta i Partille kommun här: https://www.partille.se/arbetsmarknad--jobb/
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem Varbi. Har du skyddad identitet, ring istället Partille kommuns växel, 031-792 10 00, och be att få prata med Rekryteringsenheten som hjälper dig vidare.
Partille kommun tar inte emot några personliga brev. Du kommer istället att få besvara ett antal enkätfrågor som blir en del i bedömningen vid urval.
Innan eventuell anställning behöver du uppvisa filtigt pass eller nationellt ID för kontroll av identitet och medborgarskap. Är du medborgare utanför Sverige, EU, ESS eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehålls-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi undanbeder oss kontakt med mediesäljare, rekryteringskonsulter och liknande för denna rekrytering.
Är du nyfiken på vilka utvecklingsarbeten som pågår i våra verksamheter inom skola och förskola i kommunen? Kika här: https://www.partille.se/barn--utbildning/inblick/ Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-02
