Skolinspektionen söker kvalificerade jurister till Rättsenheten

Vill du vara med och påverka framtiden för Sveriges skolelever? Skolinspektionen söker kvalificerade jurister som vill bidra till att skapa en trygg och stimulerande skolmiljö för barn och elever i Sverige.
Rättsenheten är placerad på Skolinspektionens huvudkontor mitt i Stockholm. Hos oss får du arbeta med skoljuridiska och förvaltningsrättsliga frågor, vilket Rättsenheten har det övergripande ansvaret för på myndigheten. Enheten har också en central roll i att stödja myndighetens ledning, huvudkontor och kärnverksamhet och du får möjlighet att arbeta med principiellt viktiga juridiska ställningstaganden samt att driva myndighetens domstolsprocesser.
Skolinspektionen växer och vi förstärker därför Rättsenheten med ytterligare kvalificerade jurister.
Som erfaren jurist på Skolinspektionens rättsenhet kommer ditt huvudsakliga fokus att ligga på skoljuridik och förvaltningsrätt. I arbetsuppgifterna ingår bland annat arbete med överklaganden och yttranden till domstolarna samt anmälningar till Lärarnas ansvarsnämnd. Du kommer också att arbeta med myndighetens remissyttranden, implementering av ny lagstiftning samt medverka till att följa upp och utveckla likvärdigheten i myndighetens juridiska bedömningar.
En annan del av ditt arbete är att hålla interna utbildningar inom skol- och förvaltningsjuridiska frågor, vilket bidrar till myndighetens kontinuerliga kompetensutveckling i prioriterade rättsområden.
Du kommer att ha många kontakter med chefer och kollegor inom myndigheten och kan även komma att företräda Skolinspektionen i externa sammanhang.
Kvalifikationer för tjänsterna
Du ska ha:
• juristexamen
• några års erfarenhet av arbete i domstol eller annat aktuellt kvalificerat juridiskt arbete
• god kunskap i förvaltningsrättsliga frågor.
Det är meriterande med:
• arbetslivserfarenhet av skoljuridiska frågor
• arbetslivserfarenhet från arbete i överrätt
• arbetslivserfarenhetav processföring i domstol
• arbetslivserfarenhet av arbete i en juridisk stödfunktion
• kunskap inom associationsrätt och ekonomisk redovisning
• arbetslivserfarenhet av verksjuridiska frågor som t. ex. frågor om offentlighet och sekretess, it-rätt, beredskapsjuridik samt upphandlings- och avtalsrättsliga frågor
Vi är en verksamhet i tillväxt och utveckling, vilket betyder att du behöver trivas med utveckling och förändring samt gilla att hitta effektiva lösningar. Vi söker dig som är strukturerad, har en stark analysförmåga och kan växla mellan strategiska och operativa perspektiv. Du kan arbeta självständigt men uppskattar också att lösa uppgifter och utveckla ditt arbete och arbetssätt tillsammans med andra och du kan skapa förtroende. Du kommunicerar tydligt och professionellt, både muntligt och skriftligt, med såväl kollegor som med externa aktörer.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och förmågor.
Om tjänsterna
Tjänsterna är tills vidare och på heltid. Vid rekrytering tillämpar vi sex månaders provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse. Skolinspektionen värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Ansök via länken nedan genom att bifoga ditt CV och personliga brev. Välkommen med din ansökan senast den 22 mars 2026. Observera att vi går igenom ansökningarna löpande.
Ansökan har dnr: SI 2026:2349.
Frågor
Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att vända dig till Klara Cederlund, tel. 08-586 083 72, chefsjurist och enhetschef vid Rättsenheten.
Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av Mary Cairns HR-partner på rekrytering@skolinspektionen.se
.
Har du frågor till myndighetens fackliga företrädare är du välkommen att kontakta Niki Konomi, (SACO, Saco-S och Marie Klasson, OFR/s, båda kan nås via växelnumret 08-586 080 00.
Skolinspektionen har tagit ställning till rekryteringskanaler och önskar inte kontakt med mediesäljare gällande förslag till rekryteringslösningar. Ersättning
individuell lönesättning.
