Skolinformatörer Till Bergslagens Artilleriregemente (GSS/K)
2026-02-09
Är du en god ambassadör för Försvarsmakten?
Tycker du att det är kul att träffa nya människor och vill representera Försvarsmakten på skolföreläsningar, mässor och event?
Har du stark drivkraft, tar egna initiativ och är intresserad av att vidareutveckla Försvarsmaktens förmåga att informera skolelever över 15 år kan du vara den vi söker!
Vi söker två skolinformatörer till Bergslagens artilleriregemente A 9, med start i höst (augusti).
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Huvuduppgiften är främst att genomföra föredrag i skolor till elever i högstadie- och gymnasieålder från 15 år och uppåt inom Värmland och Närke. Du kommer att genomföra uppdraget tillsammans med en kollega och ingå i ett team som planerar verksamheten och stödjer dig i ditt arbete.
Du kommer också möta våra målgrupper på andra arenor än i skolan. Dessa kan vara utbildningsmässor, event och prova-på-verksamhet. Du är en del av Bergslagens artilleriregementes Attraktion och rekryteringssektion, vilket också innebär att andra arbetsuppgifter inom avdelningen kan bli aktuella i mån av tid.
Vem är du?
För att passa i rollen som skolinformatör tror vi att du är en person som tycker om att vara i olika sociala sammanhang och att ta egna initiativ i ditt arbete.
Du inger förtroende i mötet med andra och du har en förmåga att arbeta mot gemensamma mål på egen hand såväl som i grupp. Du är bekväm med att ta kontakt både på telefon/mejl och vet hur du formulerar dig på ett professionellt sätt.
Eftersom du kommer möta många olika människor i ditt arbete är det också av vikt att du är flexibel i din kommunikation och kan anpassa ditt språk efter mottagaren.
Som skolinformatör är du en viktig ambassadör för hela Försvarsmakten! Kvalifikationer
• Godkänd militär grundutbildning de senaste tre åren.
• Anställningsbart betyg/vitsord från motsvarande GMU/GU eller värnplikt.
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.
• God datorvana (Windows, Office).
• B-körkort
Meriterande kvalifikationer
• Erfarenhet av event, informations- och rekryteringsverksamhet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Övrig information
Anställningsform: Anställningen sker utifrån FM avtal för anställning av gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS/K).
Det innebär en tidsbegränsad anställning upp till åtta år med möjlighet till förlängning i fyra år.
Anställning inleds med sex månaders provanställning.
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Arbetstid: 40 timmar/vecka, dagtid måndag till fredag, men tjänstgöring kan komma att förläggas utanför ordinarie arbetstid.
Arbetsort: Kristinehamn, men tjänstgöring inom annan ort förekommer.
Tillträde: Enligt överenskommelse, Augusti 2026
Krigsplacering ingår i tjänsten.
Kontaktperson för detta jobb
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av Sektionschef Sandra Strømmen, sandra.strommen@mil.se
eller via telefon 070-495 53 50.
Upplysningar om rekryteringsprocessen kan lämnas av HR-specialist Ulrika Åslund, via telefon 070-592 40 02.
Fackliga företrädare
OFR/O: Niclas Sköld
OFR/S: Britt Dahlman
SEKO: Crister Florin
Samtliga nås via växeln på tfn 010-82 510 00
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2025-03-09.
Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Regering och Riksdag har gett Försvarsmakten uppdraget att stärka Sveriges försvarsförmåga, i en tid med osäker omvärldsutveckling. Bergslagens artilleriregemente, A 9 ska därför återetableras i Kristinehamn. Regementet kommer bidra till ökad geografisk närvaro, utbildning av värnpliktiga och därmed utveckling av artilleriförmåga i södra Sverige.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, på hemmaplan som såväl runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
