Skolekonom till Kvarnbergsskolan, Huddinge kommun
Huddinge kommun, Kvarnbergsskolan arbetslag 1 / Företagsekonomjobb / Huddinge Visa alla företagsekonomjobb i Huddinge
2026-06-29
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Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
Huddinge kommun arbetar för att vara en trygg, rättssäker och professionell verksamhet. Som en del av vår rekryteringsprocess kan vi därför komma att genomföra bakgrundskontroller och begära registerutdrag i slutskedet av vissa rekryteringar. Om du blir aktuell för detta får du tydlig information och möjlighet att lämna ditt samtycke innan kontrollen genomförs.
Barn- och utbildningsförvaltningen jobbar på uppdrag av förskolenämnden och grundskolenämnden. Förvaltningen ansvarar för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, grundskola och anpassad grundskola. Vårt viktigaste uppdrag är att ge alla barn och elever i Huddinge möjlighet att utvecklas till sin fulla potential i en trygg utbildningsmiljö. Här spelar alla våra anställda en viktig roll i genomförandet.
1 plats(er).
Vill du ha ett meningsfullt arbete där din ekonomiska expertis bidrar till en trygg och stimulerande skolmiljö? Kvarnbergsskolan söker nu en engagerad och strukturerad skolekonom som vill ta ett helhetsansvar för vår ekonomi. Tjänsten är en deltidstjänst med en omfattning på ca. 30%.
Om rollen
Som skolekonom har du en nyckelroll på skolan. Du arbetar i nära samarbete med rektor och ledningsgrupp för att säkerställa att skolans resurser används på bästa möjliga sätt. Du ansvarar för hela den ekonomiska processen och fungerar som ett strategiskt och administrativt stöd.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Budgetarbete: Upprätta, förvalta och följa upp skolans årsbudget.
Analys: Göra ekonomiska prognoser, månadsuppföljningar och avvikelseanalyser.
Fakturering: Hantera leverantörs- och kundfakturor samt internredovisning.
Administration: Hantera avtal och inköp till verksamheten.
Rapportering: Presentera ekonomiska resultat för ledningen och Förvaltningen.
Vem är du?
Vi söker dig som är analytisk, noggrann och trivs med självständigt arbete. Du är kommunikativ och har en förmåga att förklara komplex ekonomi på ett enkelt sätt för kollegor utan ekonomibakgrund. Eftersom du arbetar i en skola är du flexibel och serviceinriktad.Publiceringsdatum2026-06-29Kvalifikationer
Högskoleutbildning inom ekonomi eller motsvarande yrkesutbildning.
Några års erfarenhet av brett ekonomiarbete, gärna inom skola eller offentlig sektor.
Goda kunskaper i Excel och moderna ekonomi- och personalsystem.
Förmåga att uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner
Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se Facklig kontaktinformation
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta:
Rektor Linda Seman på linda.seman@huddinge.se
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334578". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge Kommun
(org.nr 212000-0068)
Gymnasievägen 6 (visa karta
)
141 38 HUDDINGE Arbetsplats
Huddinge kommun, Kvarnbergsskolan arbetslag 1 Kontakt
Rektor
Linda Seman linda.seman@huddinge.se 08-535 307 15 Jobbnummer
9983946