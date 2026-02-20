Skolchef till Nyköpings grundskola
2026-02-20
Division Utbildning har över 1900 medarbetare och tillsammans arbetar vi för att ge barn, ungdomar och vuxna en bra utbildning. Vårt fokus är att stimulera elevernas lärande och utveckling utifrån deras egna förutsättningar. Hos oss finns några av samhällets viktigaste tjänster och du kan vara säker på att ditt arbete kommer att spela en stor roll i många människors liv.
Vi ansvarar bland annat för 31 förskolor, 24 grundskolor, 3 anpassade grundskolor, Nyköpings gymnasium, anpassad gymnasieskola samt vuxenutbildning på Campus Nyköping.
Nyköping utvecklas, det byggs som aldrig förr, fler väljer att flytta hit och vår skolorganisation växer. Nu söker vi en skolchef till grundskolan.
Vår organisation
Arbetsuppgifter
I Nyköpings kommuns förskola, grundskola och gymnasieskola pågår ett omfattande utvecklingsarbete mot målet Sveriges bästa skola 2030 och det finns en framtagen Skolutvecklingsplan som ska visa vägen mot målet.
Tillsammans med din ledningsgrupp, bestående av biträdande skolchef, rektorer och samordningschefer, driver du utvecklingen av grundskolans alla skolformer mot målet Sveriges bästa skola 2030. Det är en grupp med starka och erfarna ledare, och din viktigaste uppgift är att ge dem rätt förutsättningar att lyckas i sina uppdrag genom tydlig riktning, tillitsfulla relationer och ett närvarande ledarskap.
Du arbetar strategiskt med planering, analys och uppföljning som grund för prioriteringar och utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet. Du har en mycket god förmåga att strukturera komplexa processer och omsätta mål till konkreta aktiviteter som leder till förbättrade resultat.
Med ett kommunikativt och tillitsfullt ledarskap skapar du engagemang och förståelse i frågor som rör styrning, kvalitet och pedagogisk utveckling. Du leder utveckling på ett tryggt, lyhört och strukturerat sätt och säkerställer att verksamheten rör sig i riktning mot uppsatta mål alltid med elevens bästa i fokus.
I rollen som skolchef har du särskilt goda kunskaper i skolutveckling, insatt i den senaste forskningen som är relevant för uppdraget samtidigt som du säkerställer myndighetsutövningen inom grundskolans alla skolformer.
Du ingår i ledningslaget för Division Utbildning och förväntas bidra med sakkunskap, analys och ett kommunikativt ledarskap som stärker divisionens gemensamma kvalitets- och utvecklingsarbete. Rollen innebär även ett nära samarbete med Barn- och ungdomsnämnden där du förser politiken med relevanta underlag för välgrundade beslut.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• akademisk examen inom pedagogik eller motsvarande
• slutfört det statliga rektorsprogrammet
• har påbörjat eller genomgått Skolverkets skolchefsutbildning
• dokumenterad erfarenhet av ledningsuppdrag inom skolsektorn, gärna inom grundskola
• erfarenhet av att leda genom andra chefer
• mycket god förmåga att planera, strukturera och följa upp komplexa processer
• erfarenhet av att driva mål- och resultatinriktade utvecklingsprocesser
• ett tydligt och kommunikativt ledarskap där du styr arbetet utifrån ett lösningsorienterat förhållningssätt
• trygghet i att bygga relationer och samarbeta i komplexa sammanhang
• erfarenhet av arbete som skolchef eller motsvarande strategisk chefsroll
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, särskilt din förmåga att skapa tillit, leda genom andra och hålla ihop verksamheten i både utveckling och vardag.
ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Ostlänken, en del av Sveriges nya stambanor med resecentrum i Nyköpings centrum och vid Skavsta. Utvecklingen kommer påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.
Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 300 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.
• Provanställning kan komma att tillämpas.
• Denna tjänst kan komma att krigsplaceras i kommunens krigsorganisation vilket innebär att kommunen säkerställer tjänsten vid höjd beredskap.
• För denna tjänst kan en säkerhetsprövning komma att göras enligt säkerhetsskyddslagen.
• Tester i tidigt urval kan komma att användas i denna rekrytering.
Ersättning

Månadslön
Divisionschef
