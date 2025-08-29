Skolchef grundskola och anpassad grundskola
2025-08-29
Skolchef till Nynäshamns kommun sökes: ansvar, kvalitet och utveckling för en starkare grundskola.
Som skolchef i Nynäshamns kommun tar du plats i en utvecklingsdriven förvaltning där din passion för pedagogiskt ledarskap möts av stark tillit och kollegialt stöd. Här får du leda förändringsarbete i en kommun där undervisningens kraft och vetenskaplig grund står i centrum och där samarbete och glädje banar väg för hållbar skolutveckling. Välkommen till Nynäshamns kommun och verksamheten med ett uppdrag som innebär att leda och utveckla barn- och utbildningsområdet till gagn för kommunens invånare.
Det här erbjuder vi dig
• Hos oss får du göra skillnad i människors liv. Här har du nära till din chef och dina kollegor, påverkan och beslut.
• Nynäshamn är en lugn och trygg kommun. Tryggheten finns även i våra team - vi är prestigelösa, uppmuntrar och backar upp varandra när det behövs.
• Nynäshamns kommun är en del av Sveriges starkaste tillväxtregion. Vår resa ger dig möjlighet till utmaningar och varierande arbetsuppgifter.
• Vi erbjuder fri tillgång till gym. Du får även friskvårdstimme eller friskvårdsbidrag.
• Vi har en aktiv personalförening där du kan hyra stugor i fjällen och i skärgården. Du kan också delta i olika aktiviteter som till exempel padel, kajak och ridning.
I rollen som skolchef i Nynäshamns kommun har du det övergripande ansvaret för grundskoleverksamheten - från våra fem grundskolor och naturskolan till anpassad grundskola och modersmålsenheten. Du leder en engagerad grupp rektorer och blir en nyckelperson i vår förvaltningsledning, där du rapporterar direkt till förvaltningschefen.
Du har helhetsansvar för verksamhet, personal och ekonomi, men framför allt handlar ditt uppdrag om att skapa rätt förutsättningar för kommunens barn och elever att lyckas. Du samlar grundskolan kring en gemensam riktning, driver utvecklingen framåt med forskning som grund och bygger starka samarbeten, både inom kommunen och med andra aktörer.
Tillsammans bygger vi en organisation där kollegialt lärande och likvärdighet är en självklar del av vardagen. Och du spelar en viktig roll i att göra det möjligt.
Om arbetsplatsen
Barn- och utbildningsförvaltningens främsta uppgift är att erbjuda en trygg och stimulerande lärmiljö som rustar barn och ungdomar för framtiden. Förvaltningen arbetar också för att främja tillgången till kultur- och fritidsaktiviteter för alla invånare. Just nu pågår en målmedveten utvecklingsresa inom utbildningsverksamheten i Nynäshamns kommun, där ett nära samarbete med Skolverket syftar till att höja måluppfyllelsen och skapa en mer likvärdig skola för alla elever.
Verksamheten kännetecknas av en stark professionell kultur med tydligt fokus på kvalitet och kontinuerlig utveckling. Arbetet vilar på vetenskaplig grund, systematik och kollegialt lärande. Med gemensamt ansvarstagande, strukturerade arbetssätt och en värderingsstyrd ledning byggs framtidens skola, målmedvetet och långsiktigt.
Det här söker vi hos dig
För att lyckas i rollen har du:
• legitimation som grundskollärare
• avslutat rektorsprogram
• minst fem års tidigare erfarenhet av undervisning inom grundskolan
• minst fem års erfarenhet som rektor
• erfarenhet från att leda andra chefer
• framgångsrikt drivit förändringsarbete som lett till högre måluppfyllelse hos eleverna
• dokumenterad erfarenhet från framgångsrikt systematiskt kvalitetsarbete
• goda kunskaper om skolans styrdokument
• väl insatt i forskning och beprövad erfarenhet inom skolutveckling
• erfarenhet av nära facklig samverkan
• erfarenhet av samverkan med andra förvaltningar och aktörer
Vi tror att du är en ledare som:
• Lyssnar först och agerar sedan. Du tar dig tid att förstå människor och situationer, vilket gör att du skapar förtroende omkring dig.
• Driver utvecklingen framåt med energi och tydlighet men alltid med ödmjukhet och respekt för andras erfarenheter.
• Ser helheten och kan tänka strategiskt, men inte tvekar att gå ner i detaljer när det behövs. Du ser förändring som en chans att förbättra, inte som ett hot.
• Står stadigt i din värdegrund. Din integritet gör att du vågar fatta beslut som håller över tid, även när de är svåra.
• Bygger relationer som håller. I en mindre kommun, där människor ofta känner varandra väl, navigerar du med respekt och skapar samarbete både inom organisationen och med externa aktörer.
Några andra egenskaper vi värdesätter
• Du är trygg, stabil och har självinsikt, det gör att andra känner sig lugna med dig som ledare.
• Du vågar gå på din egen övertygelse, tar initiativ och får saker att hända.
• Du är flexibel och ser möjligheter i förändring, samtidigt som du är uthållig och står kvar när det blåser.
• Du arbetar målmedvetet och med energi och får tillfredsställelse av att se både människor och verksamhet växa.
