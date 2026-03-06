Skolbiblotikarie till Drottning Blankas gymnasieskola i Karlstad
Drottning Blankas Gymnasieskola har sedan starten 1996 haft en tydlig vision - att skapa en skola där starka relationer och gemenskap står i centrum. Vi tror på kraften i samarbete och hur vi tillsammans kan stötta varje individ att utvecklas och nå sin fulla potential. Vår devis, "Det är viktigt för oss att det går bra för dig", genomsyrar hela verksamheten och präglar vårt arbetssätt, från klassrum till organisationens övergripande mål.
Idag finns Drottning Blankas Gymnasieskolor på 26 skolor i 20 städer runt om i Sverige, där vi erbjuder både praktiska och teoretiska gymnasieprogram. Våra värderingar - gemenskap, engagemang och ambition, ger oss vägledning i hur vi ska agera och är grundläggande för vår verksamhet. Vi är engagerade i våra kollegor, elever och omvärld. Tillsammans stöttar vi vår omgivning och låter engagemanget vara nyckeln till utveckling. När vi jobbar tillsammans, med det vi brinner för, når vi högre resultat.
Vill du veta mer om hur vi skapar en inspirerande och utvecklande gymnasieskola? Besök oss på dbgy.se och upptäck möjligheterna!
Det här blir du en del av
Drottning Blankas gymnasieskola i Karlstad startade höstterminen 2023 och består idag av 130 elever och ca 20 medarbetare. Skolan präglas av trygghet och samtliga inom Drottning Blanka arbetar utifrån "Det är viktigt för oss att det går bra för dig".
Det här erbjuder vi dig
Vi erbjuder en roll i vårt skolbibliotek där du förväntas ta ett helhetsansvar för verksamheten, dess utformning och utveckling samt att du är uppdaterad kring de lagkrav som gäller kring skolbibliotek. Vidare önskar vi att du håller olika teman som utbildar våra klasser i bibliotekets roll, såväl i skolan som i det demokratiska samhället.
Det här söker vi
Vi söker dig som är utbildad bibliotekarie. Vi ser gärna att du har erfarenhet av biblioteksarbete, i synnerhet i skolmiljö. Vidare är du tekniskt trygg, kan navigera i olika verksamhetssystem och dessutom hålla olika teman/föreläsningar relaterat till skolbiblioteket i våra klasser.
Övrig information
Som medarbetare inom AcadeMedia får du tillgång till vår förmånswebb, en hemsida med där du enkelt ser hela din kompensation, alltså både lön och alla förmåner som du har via oss som arbetsgivare. Bland dessa förmåner finns också personalkortet, som ger en mängd rabatter på flera stora och välkända varumärken.
Tillträdesdag: Augusti 2026
Placeringsort: Karlstad
Anställningsform: Tillsvidare, 20 %. Arbete en dag i veckan.
Sista dag att ansöka är 31 mars
Vi kallar löpande till intervju så skicka in din ansökan redan idag.
Kontaktperson: Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ta kontakt med Emil Mattsson, rektor via följande mail eller telefonnummer: emil.mattsson@dbgy.se
076-126 12 41
Är du den vi söker?
Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev där du motiverar varför du söker dig till och just denna tjänst. Vi är tacksamma att få din ansökan så snart som möjligt och återkommer med besked till dig så snart vi fattat ett beslut.
Välkommen med din ansökan!
